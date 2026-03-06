La Audiencia ve «tintes prospectivos» y deniega que Sánchez declare por la DANA como sí hizo Feijóo

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no tendrá que declarar como testigo en el caso de la DANA de Valencia como sí hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado el recurso de apelación presentado por la asociación HazteOír en su integridad. HazteOír pedía que el presidente del Gobierno compareciera ante la juez en calidad de testigo.

La Audiencia ratifica, así, la decisión adoptada por la titular del Tribunal de Instancia de Catarroja, Plaza Número 3, Nuria Ruiz Tobarra, quien dirige las diligencias previas del caso de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024. La instructora había rechazado el pasado 15 de diciembre esta misma testifical, fundamentada por HazteOír en las informaciones publicadas por diversos medios sobre el mensaje que Sánchez envió a Mazón el 29 de octubre a las 22:50 horas, cuando el presidente del Gobierno regresaba de su visita oficial a la India.

El rechazo de la juez de la DANA a que Sánchez testificara se produjo solo tres días después de que ella misma hubiera aceptado la petición de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento, para que declarase, también como testigo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Por tanto, Feijóo sí tuvo que testificar, porque la juez lo llamó para ello. Y Sánchez no lo hará porque la magistrada y la Audiencia Provincial de Valencia lo han rechazado. La Audiencia sostiene, entre otras cuestiones, que, en el caso de Sánchez, se trata de una diligencia «con claros tintes prospectivos».

Se da la circunstancia de que, hasta el día de hoy, Pedro Sánchez no ha tenido que comparecer ante instancia alguna, ya sea judicial o legislativa, por el caso de la DANA de Valencia. Las peticiones de las partes para que lo hiciera en calidad de testigo en sede judicial han sido denegadas. Y, por lo que respecta al ámbito legislativo, tanto él como varios de sus ministros y la propia delegada del Gobierno, la también socialista Pilar Bernabé, rechazaron acudir ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, alegando que el Gobierno y sus miembros solo dan explicaciones ante las Cortes Generales. Esto es, Congreso y Senado.

Frente a ello, Alberto Núñez Feijóo sí acudió a declarar, también como testigo ante la juez de la DANA. Feijóo respondió durante cinco horas a todas las preguntas que se le hicieron, algunas, no relacionadas con la riada, en una testifical en la que, según fuentes consultadas por OKDIARIO, de haberse ceñido las preguntas al objeto de la comparecencia, que eran los WhatsApp que intercambió con Mazón durante la catástrofe, habría concluido en menos de dos horas.

De hecho, se da también la circunstancia de que, mientras el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y el propio Feijóo han comparecido como testigos en el caso, precisamente, por los WhatsApp que intercambiaron con Mazón en aquel trágico 29 de octubre, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no tendrá que hacerlo. Sánchez intercambió un WhatsApp con Mazón a las 23:00 horas de aquel día. Pero en su caso no tendrá que aclararlo en sede judicial.