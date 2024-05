Aparecen ‘caimanes’ en La Albufera para evitar la invasión de los flamencos

En el parque de La Albufera, en Valencia, han comenzado a aparecer unos ‘caimanes’ que tienen el objetivo de evitar la invasión de los flamencos. Uno de los motivos es que los flamencos destrozan los cultivos de arroz que hay en el parque, por lo que esta es una de las últimas estrategias de los agricultores de proteger sus cosechas, ya que, realmente, estos ‘caimanes’ no son más que muñecos hinchables.

Estos muñecos flotan en el humedal, bien atados a postes con cordeles. Y los medios locales apuntan que pueden encontrarse entre cuatro y seis repartidos por los arrozales. Lo que buscan con los caimanes es alejarlos de sus cosechas y evitar pérdidas cuantiosas como ya han sufrido otras temporadas.

Además, esta no es la primera vez que el sector reconoce mirar con «preocupación» a las aves de la Albufera, especialmente a los flamencos. En 2021 la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) ya advertía de un aumento de la especie en La Albufera, lo que para el colectivo se traducía en pérdidas económicas.

🔴🔴🔴🔴 ¡Por los clavos de Cristo! Caimanes en la Albufera!!!!! Os lo contamos luego en @RTVEValencia 🙌🤣🤣🤣🤣🤣 (Si me dejan) pic.twitter.com/HWMaTx4fgM — Paco a la Naranja🍊 (@pacolonso) May 21, 2024

Estas son las perdidas en La Albufera

Según ha apuntado Ava-Asaja, las pérdidas provocadas por las aves y demás fauna en los cultivos de arroz habían alcanzado los 400.000€ las campañas anteriores. El pasado mes de diciembre, el colectivo advirtió la llegada de miles de flamencos rosas: «Estamos asustados. Si no se toman medidas antes de la próxima campaña, nos van a ocasionar un daño terrible».

«Pisotean los campos recién sembrados con tal virulencia que los agricultores no solo pierden las plantas, sino que, en muchos casos, no resiembran porque no vale la pena», subraya el colectivo, que ya ha planteado incluso a las autoridades que la población de flamencos se reduzca hasta dejarla en «niveles razonables». La treta de los caimanes hinchables llega en un «momento crítico» para los cultivos, poco después de la siembra y cuando empieza a ser visible para los pájaros.

20.000 aves se reprodujeron en el parque

Parece una buena noticia la que se ha producido en la Albufera de Valencia ya que, según SEO/BirdLife, su parque natural «ha albergado en 2023 alrededor de 20.000 parejas de aves acuáticas nidificantes». En concreto, SEO/BirdLife destaca que por primera vez en la historia conocida del humedal valenciano se ha constató la «nidificación» de 5.300 parejas de flamenco en el área de reserva del Racó de l’Olla, tras una numerosa presencia invernal.

«Las razones de este importante asentamiento pueden responder a la combinación de un buen estado de inundación invernal de los arrozales del parque natural con la persistente falta de agua en humedales como la laguna de Fuente de Piedra, las marismas del Odiel o Doñana, sus localidades de cría más habituales», explica Toni Castelló, técnico de la delegación de SEO/BirdLife en la Comunidad Valenciana.