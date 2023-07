Los datos más interesantes sobre los flamencos

Los flamencos son aves acuáticas de tamaño grande muy fáciles de reconocer por sus largas patas y su característico color rosado. En la edad adulta alcanzan el metro y medio de altura y los cuatro kilos de peso. Uno de los datos más curiosos sobre los flamencos es que tienen doce plumas principales, gracias a las cuales pueden volar. A continuación te contamos dónde viven los flamencos, de qué se alimentan y otros datos interesantes sobre ellos.

Hábitat

Los flamencos viven en todo el mundo, a excepción del flamenco americano, que, tal y como su propio nombre indica, únicamente se puede encontrar en estado salvaje en América del Norte. Habitan en zonas de aguas poco profundas, como marismas, lagos o lagunas. Son animales muy sociables y los grupos pueden estar formados por más de 10.000 ejemplares.

Esperanza de vida

Su esperanza de vida oscila entre los 25 y los 30 años en libertad, aunque en cautividad pueden llegar a vivir hasta 50 años.

Alimentación

En lo que respecta a la alimentación, son animales omnívoros, de manera que su dieta es muy variadas. Las principales fuentes de alimentación son las siguientes: gusanos, insectos, algas, plancton, crustáceos, moluscos y peces.

Los progenitores alimentan a sus crías con leche de buche, la cual está formada con el alimento que toman los adultos y las sustancias que producen en el buche, la zona superior del tracto digestivo. Se trata de una sustancia con un gran valor nutricional.

Color

El color rosa característico de los flamencos no se debe a su constitución genética, sino que depende de su dieta, concretamente de la ingesta de pequeños crustáceos. Al ingerirlos, metabolizan los carotenoides presentes en estos animales y terminan fijándolos en la piel.

Pata

Si alguna vez has tenido oportunidad de observar a los flamencos, seguro que te has dado cuenta de que se paran sobre una sola pata. Los científicos señalan que no existe ninguna explicación al respecto, aunque la teoría más aceptada es que lo hagan para secarse el agua de las patas. También hay quienes apuntan a que de esta manera engañan a sus presas simulando ser una planta.

Pico

Por último, cabe señalar que los flamencos tienen uno de los picos de aves más complejos. Y es que lo utilizan al revés; es decir, la que primero toca el agua al comer es la mandíbula superior en lugar de la inferior. Partiendo de esta base, la lengua succiona el agua hacia el interior del pico, donde unas protuberancias la filtran y atrapan los nutrientes. Esto hace que sean animales que dependen totalmente del agua para sobrevivir.