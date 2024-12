La realidad aumentada en el turismo: Viajando sin salir de casa

La tecnología está cambiando todo el panorama de la industria y el turismo no escapa a esa tendencia. Dentro las tecnologías emergentes, la realidad virtual y la realidad aumentada han tenido especial impacto en el mundo de los viajes. Actualmente es posible, literalmente, viajar sin salir de casa.

Así mismo, la realidad aumentada puede mejorar notablemente la experiencia del viajero. A través de esta es posible vivir experiencias inmersivas, interactuar con entornos virtuales y también hacer recorridos virtuales sin tener que desplazarse físicamente a un lugar específico. Por lo mismo, el sector turístico se está redefiniendo.

La realidad aumentada

La realidad aumentada y la realidad virtual son dos tecnologías distintas, pero complementarias, que están siendo cada vez más utilizadas en el turismo. La realidad aumentada superpone elementos virtuales sobre el mundo real, lo que ayuda a enriquecer la interacción con el entorno.

La realidad virtual, por su parte, crea un entorno completamente virtual, sumergiendo al usuario en un mundo digital que simula una experiencia realista. Se utiliza en el sector turístico principalmente como una herramienta de marketing. Una de las aplicaciones más comunes es la visita virtual a destinos turísticos, hoteles y atracciones.

Ambas tecnologías dan lugar a experiencias inmersivas. Los viajeros pueden explorar los destinos en 360 grados, recorrer museos, caminar por ciudades o incluso participar en actividades como safaris virtuales, todo sin tener que estar físicamente presentes. Así mismo, crean experiencias interactivas como vuelos virtuales sobre ciudades o recorridos por monumentos históricos.

Una mejor experiencia

La realidad aumentada se está empleando para mejorar la experiencia de los viajeros. Ahora los turistas pueden recibir información adicional sobre monumentos, museos, parques y otras atracciones en tiempo real, por medio de aplicaciones móviles y dispositivos portátiles.

Por ejemplo, al visitar un museo, los viajeros pueden usar sus teléfonos inteligentes para acceder a contenidos adicionales como videos, audios o información histórica sobre las exposiciones.

De igual manera, la realidad aumentada se utiliza actualmente para mejorar la navegación en ciudades y aeropuertos, ya que proporciona a los viajeros indicaciones precisas y guías interactivas. También ofrece juegos interactivos, recorridos guiados y otros elementos que hacen que el viaje sea más emocionante y educativo.

Casos de éxito

Hay muchas empresas que ya comenzaron a adoptar estas tecnologías con resultados impresionantes. Un caso destacado es el de Thomas Cook Airlines, que utilizó la realidad virtual para ofrecer una experiencia de vuelo virtual sobre Manhattan. La estrategia generó un aumento significativo en las reservas de este plan y otros similares.

Otro ejemplo es Visit Wales, una agencia que presentó videos digitales para mostrar la belleza natural de Gales. De este modo, los viajeros pudieron experimentar el entorno antes de visitarlo. Con esto se consiguió un aumento en las reservas de más del 60%. Es un caso en el que la tecnología ayudó a mejorar la percepción de un destino específico.

De otra parte, empresas como First Airlines en Japón ofrecen vuelos virtuales a destinos exóticos, haciendo que los viajeros vivan ese viaje sin salir de Tokio. Esta modalidad ha tenido mucha aceptación entre los viajeros que no pueden permitirse o no desean viajar físicamente.

Así mismo, plataformas como Google Arts & Culture y VR Cities permiten que los usuarios exploren museos, ciudades y sitios históricos en todo el mundo sin moverse de su lugar. Estas aplicaciones están cambiando la forma en que los viajeros interactúan con la cultura y el patrimonio global.

Grandes horizontes

La realidad virtual y la realidad aumentada están modificando la forma como las personas experimentan los viajes. Actualmente se habla de una nueva era de “realidades híbridas”, es decir, aquellas que fusionan el mundo físico y el digital. De este modo, se expanden y se amplían las opciones para viajar.

A medida que avance la tecnología, es probable que se ofrezcan viajes virtuales cada vez más realistas, interactivos y personalizados. Esta posibilidad, seguramente, incluirá al turismo espacial en sus paquetes.

Aplicaciones de la RA en el Turismo

Como hemos visto, muchas plataformas y aplicaciones de turismo han comenzado a ofrecer recorridos virtuales de museos, monumentos y ciudades. Los usuarios pueden «caminar» por lugares icónicos, explorando detalles que quizás no notarían en una visita física. Por ejemplo, el uso de RA puede permitir a los usuarios ver reconstrucciones históricas de sitios arqueológicos mientras exploran su entorno actual.

Sin duda, el futuro del turismo está cada vez más ligado a la innovación tecnológica, y la realidad aumentada es solo el comienzo.

