Los geólogos, en vilo: la cueva de hielo más vieja del mundo es española y se derrite a velocidades nunca vistas

El deshielo tiene consecuencias muy graves, y en esta ocasión las malas noticias vienen desde el Pirineo. Concretamente del corazón del macizo de Cotiella, en la cueva helada A294, un enclave que conserva el depósito de hielo subterráneo más antiguo identificado hasta la fecha en el planeta.

Los científicos calculan que tiene aproximadamente 6.100 años, y durante milenios ha permanecido estable. Sin embargo, hay indicios de que está desapareciendo a un ritmo acelerado y sin precedentes.

Este enclave es un auténtico archivo climático natural. Por desgracia, los últimos datos han probado que se está derritiendo a una velocidad nunca registrada.

La cueva de hielo más antigua del planeta está en España

La cueva A294 ha funcionado durante más de seis milenios como una cápsula del tiempo. Por primera vez, han documentado que está en serio peligro.

Las sucesivas nevadas que penetraron en su interior fueron acumulándose y transformándose en capas de hielo que han conservado información clave sobre la evolución del clima: temperaturas, precipitaciones y cambios ambientales a lo largo de miles de años.

El estudio ha sido publicado en la revista científica The Cryosphere y ha sido elaborado por investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) junto a otros especialistas internacionales.

Gracias a ellos han podido datar el hielo y reconstruir su evolución. Las muestras extraídas confirman que este depósito comenzó a formarse hace aproximadamente 6.100 años y que, hasta hace poco, había mantenido un equilibrio térmico relativamente estable. Todo cambió hace diez años.

El deshielo de una cueva de España es el más rápido en milenios

Las mediciones realizadas entre 2009 y 2021 muestran un aumento de la temperatura media del aire en el interior de la cueva de entre 1,07 y 1,56 grados centígrados.

Este incremento térmico ha reducido de forma notable el número de días con temperaturas bajo cero, una condición esencial para la conservación del hielo.

A este fenómeno se suma la disminución de la duración y el espesor del manto nivoso exterior, así como el aumento de episodios de lluvia en periodos cálidos. Todo ello favorece la infiltración de agua y acelera la fusión del hielo acumulado durante milenios.

Otra conclusión e que el retroceso no es uniforme. En distintas zonas del interior de la cavidad se han registrado pérdidas que oscilan entre 15 y 192 centímetros por año.

Se trata de cifras que no tienen precedentes en los últimos 6.100 años, según recoge el trabajo científico. Nunca antes se había documentado un ritmo de deshielo comparable en este enclave.

El Pirineo español es el epicentro del calentamiento del hielo

La situación de la cueva A294 es un ejemplo más del calentamiento acelerado del Pirineo. Esta cordillera ha experimentado un incremento térmico superior a la media global, lo que ya ha provocado el retroceso de glaciares y la desaparición progresiva de masas de hielo superficiales.

Ahora, el impacto alcanza también a los hielos subterráneos, considerados hasta hace poco más protegidos frente a los cambios bruscos de temperatura.

Cada centímetro de hielo que se derrite elimina información sobre periodos fríos, fases secas y variaciones climáticas que abarcan milenios. Una vez desaparezca, ese archivo natural no podrá recuperarse.