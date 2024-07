La Agencia Espacial Europea creará bases lunares con ladrillos de LEGO

La Agencia Espacial Europea (ESA) publicó el pasado 26 de junio en sus redes sociales un vídeo en el que han dado a conocer sus planes de futuro, instalar una base lunar mediante el uso de unos ladrillos espaciales inspirados en la famosa marca LEGO.

La idea es poder hacerlo utilizando el regolito lunar en lugar materiales transportados desde la Tierra. Sin embargo, el regolito lunar, la capa de fragmentos y minerales que se encuentra en la superficie de la Luna, es un material que es escaso en la Tierra, por lo que sólo las muestras traídas por algunas misiones.

Por este motivo, estos ladrillos espaciales han sido fabricados utilizando polvo de un meteorito de 4.500 millones de años de antigüedad descubierto en el noroeste de África hace 24 años. Está compuesto por diversos tipos de roca, incluyendo grandes granos de metal y cóndrulos formados a partir de gotas de roca fundida.

Aunque antes de comenzar a hacer estos ladrillos a gran escala, la ESA necesita confirmar si el material espacial puede utilizarse para crear bloques de construcción, por lo que ha probado esta teoría haciendo ladrillos a menor tamaño.

Por otro lado, estas primeras piezas que la ESA ha fabricado junto a LEGO serán expuestas en diversas tiendas LEGO hasta septiembre, con el objetivo de inspirar a los niños sobre el espacio y animarles a construir sus propias bases lunares con LEGO. Para algunos de estos niños, podría ser el inicio de un viaje imaginativo que les lleve a convertirse en ingenieros espaciales algún día.

Emmet Fletcher, jefe de la Oficina de Marca y Alianzas de la ESA, afirmó lo siguiente: «No es ningún secreto que los científicos e ingenieros del mundo real a veces prueban ideas con ladrillos LEGO. Los ladrillos espaciales de la ESA son una excelente manera de inspirar a los jóvenes y mostrarles cómo el juego y el poder de la imaginación también tienen un papel importante en la ciencia espacial».

Asimismo, la ESA va a reanudar la misión ExoMars en 2028 para poder explorar en profundidad el planeta Marte. Este cometido tiene como objetivo resolver la incógnita de si hubo alguna vez vida en el planeta rojo. Será en los primeros años de la década de 2030 cuando el robot rover llegue a nuestro planeta vecino.

En un principio, la misión iba viento en popa hasta que Roscosmos (la agencia espacial rusa) dejó de trabajar con la ESA tras la invasión de Ucrania y, por consiguiente, la ESA se quedó sin rover porque Roscosmos era el encargado de proporcionar la plataforma de aterrizaje para lanzar dicho instrumento espacial.

Esta misión se enfrentará a numerosos retos, tanto científicos como tecnológicos, ampliando los límites de la innovación en la exploración espacial, es decir, desde el desarrollo de materiales avanzados para la protección térmica durante la entrada en la atmósfera hasta las complejidades del software de navegación y control.

Por otro lado, una de las metas que tiene la ESA con este proyecto consiste en buscar bacterias en el subsuelo, ya sean vivas o fosilizadas, debido a que estas serían la evidencia clave de vida existente o anterior en el planeta rojo. Estas bacterias se recogerán con una herramienta perforadora, de hasta dos metros, para posteriormente ser analizadas.

The search for life on Mars goes on with #ExoMars2028.@Thales_Alenia_S has signed a contract with @esa to continue work to take a #European rover on the #Martian surface.https://t.co/XHtY99IHLj#spaceforlife pic.twitter.com/aodyx2XXHJ

— Thales Alenia Space (@Thales_Alenia_S) April 9, 2024