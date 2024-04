La Agencia Espacial Europea reanuda la misión ExoMars para conocer si hubo vida en Marte

La Agencia Espacial Europea (ESA) va a reanudar la misión ExoMars en 2028 para poder explorar en profundidad el planeta Marte. Este cometido tiene como objetivo resolver la incógnita de su hubo alguna vez vida en el planeta rojo. Será en los primeros años de la década de 2030 cuando el robot rover llegue a nuestro planeta vecino.

En un principio, la misión iba viento en popa hasta que Roscosmos (la agencia espacial rusa) dejó de trabajar con la ESA tras la invasión de Ucrania y, por consiguiente, la ESA se quedó sin rover porque Roscosmos era el encargado de proporcionar la plataforma de aterrizaje para lanzar dicho instrumento espacial.

Aunque, después de todo, David Parker, Director de Exploración Humana y Robótica de la ESA, no perdió la esperanza de retomar dicha misión en un futuro: «Espero que nuestros Estados miembros decidan que este no es el final de ExoMars, sino el renacer de la misión, y tal vez nos sirva como detonante para desarrollar una mayor autonomía europea».

Y, después de dos años, la Agencia Espacial Europea ha conseguido retomar ExoMars gracias a un contrato con Thales Alenia Space por 522.000.000 de euros. El dinero del contrato será usado para poder construir y financiar elementos clave para la misión espacial.

Esta misión se enfrentará a numerosos retos, tanto científicos como tecnológicos, ampliando los límites de la innovación en la exploración espacial, es decir, desde el desarrollo de materiales avanzados para la protección térmica durante la entrada en la atmósfera hasta las complejidades del software de navegación y control.

Por otro lado, una de las metas que tiene la ESA con este proyecto consiste en buscar bacterias en el subsuelo, ya sean vivas o fosilizadas, debido a que estas serían la evidencia clave de vida existente o anterior en el planeta rojo. Estas bacterias se recogerán con una herramienta perforadora, de hasta dos metros, para posteriormente ser analizadas.

El contrato en el que se confirma que la misión ExoMars continuará, establece que Thales Alenia Space liderará la definición del módulo EDLM y las tareas de mantenimiento del módulo transportador (carrier) y del rover, incluidas las actualizaciones y la sustitución de los componentes obsolescentes.

Además, se cambiarán algunos elementos de la carga útil, como la integración del nuevo espectrómetro infrarrojo Enfys. Se cambiarán las baterías y los depósitos del módulo transportador y se realizarán todos los ajustes necesarios para adaptarse a las nuevas trayectorias de vuelo a Marte.

Por su parte, Massimo Comparini, CEO adjunto y vicepresidente ejecutivo senior de las actividades de Observación, Exploración y Navegación de Thales Alenia Space, ha dicho, «Es un honor que la ESA haya renovado su confianza en nuestra compañía adjudicándonos el contrato para reanudar esta desafiante misión en busca de señales de vida en Marte. La tecnología avanzada, los conocimientos técnicos y la experiencia de Thales Alenia Space nos sitúan en la vanguardia de la exploración espacial».

The search for life on Mars goes on with #ExoMars2028.@Thales_Alenia_S has signed a contract with @esa to continue work to take a #European rover on the #Martian surface.https://t.co/XHtY99IHLj#spaceforlife pic.twitter.com/aodyx2XXHJ

— Thales Alenia Space (@Thales_Alenia_S) April 9, 2024