Un total de 14.000 euros por un informe de 120 páginas para denunciar que el catalán está en peligro en Internet. La Generalitat de Cataluña, en manos de ERC y Junts, ha pagado esta cantidad de dinero público para elaborar el informe «Un marco sociolingüístico igualitario para la lengua catalana» que enumera las debilidades y amenazas de esa lengua.

Se trata de un diagnóstico sobre «el conocimiento y los usos de la lengua catalana en diversos ámbitos sociales, como el educativo, el universitario, el judicial, el sanitario o el comercial, que incluye conclusiones y propuestas que permitan establecer las actuaciones necesarias para a conseguir los objetivos de normalización lingüística». Apuntan que el español cada vez se usa menos y el catalán está creciendo. En cambio, en los colegios ocurre lo contrario.

No obstante, el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala como «amenazas» que «la globalización de los contenidos de Internet y las redes sociales que retroalimenta la hegemonía de las lenguas globales». Reconocen que «los usuarios optan por la lengua que les da más acceso a contenidos y audiencia, particularmente las generaciones jóvenes».

Además, critican que «los gigantes tecnológicos (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) tienen tendencia a considerar al Estado español como un solo mercado lingüístico, con la consiguiente ausencia del catalán en aplicaciones innovadoras de inteligencia artificial (asistentes virtuales, chatbots, etc.)».

El informe oficial, además, afea como «debilidad» que «las administraciones y los servicios públicos [catalanes] tienen volúmenes muy grandes de datos no confidenciales, aptas para ser utilizadas, pero hay una escasa voluntad de aplicar las directivas europeas de apertura de los datos y reutilización de la información del sector público». «Los recursos y aplicaciones existentes para el catalán no son pocos, pero están dispersos por muchas entidades e instituciones y no están bien visibilizados. A menudo, a pesar de haber sido financiados con dinero público, no están disponibles porque no tienen la licencia adecuada», apostillan.

Evolución del uso del catalán en Cataluña. (Clic para ampliar)

Además, señalan «la fuga de talento en el extranjero» como motivo por el que el catalán esté amenazado. Otra debilidad es «la limitada oferta docente en tecnologías de la lengua dificulta el acceso a personal cualificado en estos métodos en Cataluña».

Por otra parte, como fortaleza se asegura que «el catalán es una lengua con una presencia relativa alta en Internet y con dinamismo en la creación de nuevos contenidos» y «Cataluña cuenta con un sector tecnológico de pymes con una larga experiencia en tecnologías del lenguaje, además de un sector público y privado con experiencia en el uso de estas tecnologías, singularmente la traducción automática». El Gobierno catalán sostiene así que es positivo que haya que contratar sistemas de interpretación simultánea para que se entiendan un español que sólo habla castellano y un catalán.

Evolución del catalán en las clases de Cataluña. (Clic para ampliar)

En la presentación en público del informe, en la que no se mencionó el coste, Pere Aragonés, junto a los miembros del Pacto Nacional por la Lengua, apostó por impulsar una estrategia «ampliamente compartida» y consensuada por partidos políticos, instituciones y sociedad civil para blindar el uso del catalán. Junto al presidente catalán participaron en el acto miembros de ERC, Junts, CUP, comuns y PSC y los siete autores del informe.

El dirigente autonómico subrayó la importancia de reforzar los consensos en las políticas públicas y de iniciar un proceso abierto y participativo que cuente con el papel clave de la ciudadanía, pese a «las amenazas extremadamente enormes» y a las situaciones adversas que, según él, sufre el catalán.

El Pacto es, según valora, una apuesta estratégica que fue aprobada en septiembre de 2021 en el Parlament y cuenta con un apoyo político y social diverso y plural: «Este es nuestro tesoro y nuestra fuerza», enfatizó.

Recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones del informe, destacan, la apuesta por facilitar el «acceso a los datos lingüísticos imprescindibles para el desarrollo de nuevos productos, aplicaciones y servicios en catalán», «apoyo a las soluciones de código abierto, que permiten a las pequeñas y medianas empresas desarrollar aplicaciones en catalán sin inversión inicial», «aumento de la capacidad de innovación de los servicios públicos catalanes que incluya», «creación de un centro independiente dedicado a las tecnologías de la lengua en catalán, capaz de mantener las infraestructuras y recursos que vaya creando, así como contribuir a dinamizar un sector económico al alza, garantizando la posición del catalán frente al reto digital».