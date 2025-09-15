Nubarrones y lluvias fuertes llegan a partir del lunes: METEOCAT pide tener mucho cuidado

Meteocat pide tener mucho cuidado ante una situación de inestabilidad que parece que no quiere abandonarnos del todo. Cataluña será de las pocas comunidades autónomas en las que se seguirá mirando al cielo para estar pendientes de un tiempo que será el más parecido posible de un otoño que parece que se nos resiste a llegar. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una situación de inestabilidad que puede acabar siendo clave en estas jornadas de transformación.

A partir de esta fecha, tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que hasta la fecha no pensábamos. Estaremos muy pendientes de una situación que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. En especial si nos fijamos en un territorio que ha sido duramente castigado por lluvias y fenómenos que han activado más de una alerta. Si la semana pasada se suspendían las clases, lo que llega en esta puede ser un marcado cambio de tendencia que nos acompañará en estos días.

Meteocat pide tener mucho cuidado

Los expertos del tiempo no dudan en lanzar todas las alertas posibles para poder darnos más de una sorpresa inesperada. Con la mirada puesta a una situación de relativa transformación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Vamos a estar especialmente pendientes de una nueva realidad que hasta el momento no nos imaginaríamos. Esta parte del país sufre las consecuencias de unas fuertes lluvias que pueden acabar convirtiéndose en algo radicalmente diferente en todos los sentidos.

Por lo que, habrá llegado esta época del año en el que los cambios de temperaturas pueden ser tan acusados que tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días de otoño en los que todo puede ser posible. Tal y como hemos visto, podemos pasar de unas temperaturas por las nubes a una alerta por DANA y lo peor es que esta oscilación térmica no es nada buena.

Al contrario, tenemos por delante una serie de detalles que pueden acabar generando más de un cambio repentino que nos hace estar muy pendiente de una previsión del tiempo en la que todo puede acabar siendo posible.

Nubarrones y fuertes lluvias llegan a estas partes del país

Los expertos de la AEMET nos lanzan una advertencia: «Cielo poco nuboso en el Pirineo por la mañana, aumentado a intervalos nubosos por la tarde; en la Depresión Central de Barcelona y en los prelitorales y litorales de Barcelona y Tarragona, cielo con intervalos de nubes bajas a primeras horas, disminuyendo a poco nuboso en las horas centrales del día. Baja probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el Pirineo oriental por la tarde. Temperaturas mínimas el ligero ascenso en Pirineos y en ligero descenso o sin cambios en el resto; máximas en ascenso ligero en la mitad norte y con pocos cambios en el resto. Viento flojo del sur en Tarragona y de dirección variable en el resto a primeras horas, tendiendo a componente sur a partir del mediodía, ocasionalmente moderado». Las alertas estarán activadas: «Baja probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el Pirineo oriental por la tarde».

Tal y como nos explican estos expertos en el resto de España la situación puede ser diferente:» Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos en Galicia, Cantábrico y Pirineo, con precipitaciones débiles desplazándose de oeste a este y tendencia a despejar en Galicia. Asimismo, en el tercio oriental peninsular se dará abundante nubosidad, baja por la mañana y de evolución por la tarde en zonas de montaña, que dejará chubascos y tormentas sin descartar del todo que sean localmente fuertes en el extremo oriental del Pirineo y del sistema Ibérico. También se esperan intervalos nubosos en otras montañas del centro peninsular, Estrecho, Alborán y Canarias occidentales. Bancos de niebla matinales en los tercios norte y este peninsulares y Baleares, más persistentes en el Cantábrico al paso del frente y posibles brumas costeras en Alborán. Calima ligera alta en Canarias. Temperaturas máximas en descenso en Huelva litoral, Alborán, Estrecho, Galicia, alto Ebro y, localmente notables, en el Cantábrico. En aumento en la franja Extremadura-Cataluña y Canarias. Pocos cambios en el resto. Se espera superar los 34 grados en depresiones del sudoeste peninsular y puntos de Canarias, incluso 36 en el Guadalquivir. Mínimas en descenso en el noroeste, con pocos cambios en Canarias, área mediterránea y tercio sur peninsular, y en aumento en el resto. No bajarán de 20 grados en el área mediterránea y zonas del sudoeste».