Diputados de ERC se han acercado a los escaños de Ciudadanos en el Congreso para insultarles. Ha ocurrido este miércoles en el Congreso de los Diputados tras una intervención del parlamentario de Ciudadanos, Guillermo Díaz, para defender al niño de cinco años de Canet de Mar acosado por el separatismo tras pedir sus padres que impartan más clases en español en su colegio. «¡No eres catalán!», le han dicho a Díaz, a lo que él ha respondido «¡No toquéis a los niños!».

La respuesta del diputado de Ciudadanos ha provocado el aplauso de sus compañeros de partido y de otros parlamentarios de otras formaciones como Vox. «Hoy, tras mi intervención sobre el acoso del nacionalismo a un niño de 5 años, algunos diputados de ERC me han insultado, han dicho que estoy loco y que ‘no soy catalán’. Por 5 veces les he repetido ya desde el escaño: NO TOQUÉIS A LOS NIÑOS», ha escrito Guillermo Díaz en redes sociales.

Esta bronca se ha producido con motivo de una interpelación urgente en el Congreso presentado por Vox sobre sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional.