O Junts per Catalunya rectifica en el plazo de «48 horas», o al término de ese ultimátum Pere Aragonés expulsará a los siete consellers del partido fundado por Carles Puigdemont del Govern. Es la conclusión a la que ha llegado el president, según fuentes de su entorno consultadas por este periódico, tras una reunión extraordinaria del Consell Executiu e interrogar en su despacho, uno a uno, a los representantes de Junts.

A todos los consellers junteros les ha preguntado si conocían la moción de confianza que le solicitan sus socios y que considera una deslealtad. Y además también les ha requerido si la comparten, si confían en él y si están dispuestos a seguir en el Govern. Tras detectar «divergencias y respuestas irregulares», entre los siete consellers, ha llamado al líder de JXCat Jordi Turull para que acudiera al Palau de la Generalitat y así explicarle su posición. Reunión que sigue a esta hora en un despacho, apuntan en su entorno, que no es el habitual del jefe del Ejecutivo regional catalán.

En paralelo a ese encuentro, Laura Borràs y el vicepresident Jordi Puigneró han reunido en la sede del partido a la dirección de Junts per Catalunya para informarles de la situación. Un encuentro que se está produciendo mientras en la Plaza San Jaime el secretario general de JXCat sigue encerrado con Aragonés.

Tras un año y pocos meses gobernando juntos y varios episodios similares que han acabado de farol, lo de este miércoles no es un bache más. Es la madre de todas las crisis. El culmen de la desconfianza y el desencuentro que, si no fuera por los más de 250 sueldos de altos cargos que se juega Junts, ya habría provocado la ruptura. En eso convergen todos. Sin paños calientes. Hoy, en el Palau de la Generalitat, nadie trata de disimular que las cosas no funcionan. «Es un día grave» apuntan fuentes cercanas al president.

Una vez finalice la reunión con Turull, Aragonés, comparecerá en el lugar más simbólico e institucional del Palau de la Generalitat para hacer públicas sus conclusiones del día de hoy. El mismo escenario en el que, meses atrás, expulsó a sus socios de la delegación que representaba a la Generalitat en la mesa de negociación con el Gobierno. Y donde mucho antes, cuando Junts y ERC trataban de vender una mayor unidad que nunca ha existido, Puigdemont hizo el anuncio solemne de que iba a convocar un referéndum de autodeterminación del que este mismo sábado se cumplirán cinco años.