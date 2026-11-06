Cielo poco nuboso o despejado dominará en toda la provincia de Barcelona el 6 de noviembre de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes altas al final del día. Las nubes bajas y las brumas serán probables en la depresión central y puntos del litoral. Temperaturas estables y un viento flojo marcarán la jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 6 de noviembre

Barcelona: cielo despejado y brisa suave

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada promete ser serena y luminosa. Con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 19 grados, el sol hará su entrada triunfal a las 07:28, iluminando el día con su calidez. La brisa suave, un viento que soplará desde el este a unos 5 km/h, asegura una sensación agradable, aunque la humedad, que se mantendrá en niveles altos, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, brindando un respiro del fresco matutino. Se espera que el cielo se mantenga despejado, sin riesgo de lluvias que alteren la tranquilidad del día. A medida que el sol se prepare para ocultarse a las 17:40, la temperatura comenzará a bajar, ofreciendo una noche fresca y reconfortante. Es un día ideal para disfrutar de la vida al aire libre, donde el tiempo acompaña al espíritu alegre de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con vientos y lluvias

El cielo de L’ Hospitalet de Llobregat se presenta gris y amenazante esta mañana, como un preámbulo de la inestabilidad que dominará el día. A medida que avanza la jornada, la calma matutina se irá transformando en un ambiente más tempestuoso, con un viento fuerte que acariciará las calles y una probabilidad de lluvia que aumentará, especialmente por la tarde.

La mañana traerá temperaturas frescas, con un ligero ascenso que alcanzará los 19 °C, pero la tarde podría ser un desafío, con vientos superiores a 30 km/h y un descenso en la sensación térmica que puede resultar desconcertante. La humedad, por otro lado, puede hacer que el día se sienta más pesado. Se recomienda a los transeúntes llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentarse a las sorpresas del tiempo.

Día agradable para disfrutar al aire libre en Badalona

El amanecer en Badalona nos regala un día completamente despejado, con temperaturas que rondan los 9°C al inicio de la jornada. A medida que avanza la mañana, la temperatura ascenderá, alcanzando una máxima de 19°C, mientras el viento del sureste sopla suavemente a unos 10 km/h. La humedad, aunque moderada, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el calor será más evidente, manteniendo la calma general del cielo. Las condiciones se mantienen estables, con una baja probabilidad de lluvia durante todo el día. Con un total de más de diez horas de luz, gracias a la salida del sol a las 07:28 y su puesta a las 17:39, se anticipa un día agradable en Badalona, ideal para disfrutar al aire libre.

Cielos despejados y viento suave en Sabadell

Las condiciones meteorológicas se presentan estables a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilan entre los 6 y los 19 grados. El viento sopla suavemente desde el suroeste, convirtiendo el día en uno confortable, sin señales de lluvia ni cambios drásticos en el panorama.

Un ambiente ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar las actividades diarias al aire libre. La tranquilidad del tiempo invita a salir y aprovechar el momento, disfrutando de la belleza del entorno sabadellense.