GHD es una de las marcas más reconocidas en el mundo de la belleza y la peluquería. Sus productos de gran calidad que cuidan nuestro cabello son los más cotizados en los hogares españoles porque nos deja como recién salidas de la peluquería. Si bien, al ser productos destinados a uso profesional su precio puede ser algo más elevado, lo que hace que dudemos más a la hora de adquirir algo de GHD. Pero para eso está el Black Friday, para darnos los precios que llevamos buscando todo el año y los descuentos más locos. Si quieres saber cuáles so las mejores ofertas de GHD durante el Black Friday sigue leyendo porque te contamos cuáles son los artículos que no pueden faltar en tu cesta de la compra.

Los artículos de GHD por los que el Black Friday 2021 merece la pena

Plancha de pelo GHD Platinum+ Styler

Las planchas de pelo de GHD son las más deseadas del mercado, y no nos extraña, la calidad es insuperable, tanto es así que si compras una de las planchas de la marca te durará años. Es por eso por lo que el Black Friday es, sin duda, el mejor momento para aprovechar los descuentos y comprar una de las famosas planchas de GHD.

La GHD Platinum+ es una muy buena opción. Se trata de una plancha de pelo inteligente que incorpora la innovadora tecnología predictiva Ultra-zone, que le permite adaptarse a las necesidades de tu cabello para una experiencia de peinado personalizada.

Su precio durante el Black Friday es de 199 euros, un precio muy bueno para un artículo que, además de ayudarte a mantener tu peinado cada día, cuidará de tu cabello. Su precio habitual es de 265 euros, por lo que al comprarla durante el Black Friday estarás ahorrando 65 euros.

Set de regalo On the Go

Pero si realmente quieres darte un auténtico capricho durante el Black Friday, este set de regalo GHD On the Go es la mejor opción ya que es un pack muy completo. Contiene un secador plegable, una plancha de pelo sin cable, un cepillo y un protector del calor en spray tamaño viaje.

A pesar de que está pensado más como un set para viajar, lo cierto es que es perfecto para cualquier ocasión, ya sea para usarlo en casa o para reservarlo para esos viajes que están por venir. Igualmente, es una opción muy buena para regalar por Navidad a una persona muy especial.

Su precio habitual es de 369 euros pero ahora, durante el Black Friday, podrás conseguir este pack por tan solo 332,10 euros, una oferta estupenda teniendo en cuenta todo lo que incluye este set de regalo.

Plancha de pelo GHD GOLD Gift Set

Descubre el kit perfecto de peinado diario GHD con el que podrás conseguir los mejores looks. Estarás siempre perfecta, es más, parecerá que acabas de salir de la peluquería. Este kit incluye la plancha de pelo GHD GOLD, un cepillo profesional y un elegante neceser resistente al calor.

Es una muy buena opción para regalar, ya sea a ti misma o a alguien muy querido, especialmente por el precio ya que solo cuesta 188,10 euros.