La PlayStation 5 es una de las grandes deseadas desde su lanzamiento y es que se agotó en cuestión de segundos. Desde entonces, muchos han intentado conseguir esta videoconsola, pero no lo han conseguido, ya sea por el precio o porque no se encontraba disponible. Pero, ¿qué ocurre con el Black Friday y la PS5? ¿Encontraremos rebajas que nos permitan comprarla? A pesar de que es complicado hacerlo, ya que está agotada en muchas partes, sí que encontramos algunas rebajas interesantes de la PlayStation 5, especialmente en lo que se refiere a los accesorios. ¿Quieres saber cuáles son las tiendas que más rebajan la PS5? A continuación te lo contamos.

Eso sí, las unidades son muy limitadas, por lo que si quieres hacerte de una vez por todas con la PS5, tendrás que ser rápido y rascar el bolsillo, no son baratas.

Tiendas donde podemos encontrar la PlayStation 5 por Black Friday

The Phone House es de las pocas tiendas que tienen disponible la PS5 de Sony. Según su web, tienen varias en stock y tienen una entrega bastante rápida, de tan solo 1 día, algo complicado de ver hoy en día para la PlayStation 5. Eso sí, solo está disponible en color blanco y tiene un precio bastante elevado, 999 euros. No obstante, si llevas un tiempo detrás de ella y hasta ahora no la has podido conseguir, puede ser un buen autoregalo de Navidades, ¿no es cierto?

Worten es otra de las tiendas que sí cuenta con la PS5, eso sí, en este caso solo tienen disponible la consola en un pack con el juego Ratchet & Clank, no se puede comprar de forma individual. El disco duro es el de 825GB y está disponible solo en color blanco.

El precio en este caso también es elevado, 1199 euros, y la entrega está estipulada en 1-2 semanas. Si quieres comprar la PS5 en Worten de forma individual, aún tendrás que esperar ya que no tienen en stock.

En Ganga Electrónica parece que también tienen aún stock de la PlayStation 5, en este caso se vende sola, sin ningún juego, solo con los accesorios que se incluyen en el pack individual. ¿Cuál es el precio en este caso? Pues hasta el momento es el precio más económico que hemos encontrado, 989 euros, por lo que, si realmente la quieres, es la mejor opción hasta ahora.

Eso sí, para tener esta PS5 en casa tendrás que esperar varios días ya que la entrega es de 8/15 días laborables. ¿Podrás esperar más tiempo?

En Play Console tienen algunas unidades disponibles, aunque no demasiadas, por lo que si realmente quieres la PS5 tendrás que darte prisa. En este caso, la web tiene disponible el pack de la PS5 de 825Gb con el juego Sackboy: A Big Adventure, por lo que no está nada mal, especialmente teniendo en cuenta su precio ya que, en este caso, el pack de consola más juego tiene un precio de 990 euros.

En este caso el envío es inmediato, así que no tardarás nada en tener tu PS5 en casa y poder disfrutar de ella durante los próximos días de fiesta.