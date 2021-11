La consola PlayStation 5 de Sony es una de las estrellas del mercado ahora mismo, y eso supone que seremos testigos de la aparición de todo tipo de ofertas en algunos de sus títulos más atractivos. En este caso, hemos buscado algunos juegos de PS5 con ofertas para el Black Friday que creemos que no deberías perderte, y tendrías que aprovechar a comprar ahora que tienen descuentos.

En efecto, esta fecha comercial es uno de los mejores momentos del calendario para encontrar esas rebajas que has estado esperando, tanto para hacerte con varios de los juegos más reconocidos del año, como para aprovechar a mejorar tu biblioteca con alguno que sólo estés dispuesto a comprar una vez que su valor original ha bajado un poco, aprovechando esta posibilidad.

A continuación, entonces, vamos a destacar algunos de los descuentos más interesantes que hemos podido recopilar para jugadores de PS5. Y estamos seguros de que aprovecharás muchos de ellos.

Descuentos imprescindibles de los juegos de PS5 de este Black Friday

PS PLus

Si eres un usuario de las consolas de Sony ya sabes lo importante que es tener acceso a PS Plus. Claro que su coste de 59,99 euros al año puede ser un poco elevado, y por eso no dudamos en mencionar este descuento gracias al cual te quedas con 12 meses de PS Plus por 39,99 euros. No puedes perderte estas ofertas en la jornada de descuentos más importante del año.

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Una de las últimas entregas de esta saga que ha marcado para siempre la historia de los videojuegos modernos, Grand Theft Auto V: Premium Edition, cuesta ahora mismo menos de la mitad. Solamente tendrás que abonar 14,69 euros, en lugar de los 34,99 euros de antes.

Marvel’s Spier-Man

Considerado por muchos como uno de los mejores juegos de PlayStation del pasado 2020, puedes disfrutar de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales por 40,19 euros, con una rebaja del 33%.

Resident Evil 3

Por estos días, lo único que te dará miedo de Resident Evil 3 son los zombies, y no su precio final. Puedes tenerlo por 17,99 euros, un 70% de descuento frente a su valor anterior de 59,99 euros.

FAR CRY 6 Standard Edition

Sin que su rebaja sea tan importante como alguna de las otras, FAR CRY 6 Standard Edition indudablemente es uno de los mejores títulos del catálogo actual de PS4 y PS5. La tienes por 48,99 euros. Aprovecha los descuentos del Black Friday en este tipo de juegos, y mira porque hay muchos más durante estos días.