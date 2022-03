La conciencia sobre el medio ambiente y la necesidad de muchos de tener un estilo de vida más saludable y ecológico , incluida la alimentación, ha llevado a una parte importante de los consumidores a elegir alternativas a la leche de vaca. Pero, ¿la leche vegetal es apta para todo el mundo? Veamos juntos si los bebés pueden tomar leche de arroz.

Qué es la leche de arroz

Sin confundirla con las preparaciones a base de leche de arroz que se encuentran en los departamentos dedicados a la primera infancia, la leche de arroz es una bebida vegetal que «imita» a la leche de vaca pero está compuesta por agua, arroz, aceite de arroz y sal. Se obtiene moliendo los granos de arroz, que luego se cuecen en agua y finalmente se maceran en la misma solución. Luego, el resultado se pasa para separar los residuos del líquido. Tiene un valor nutricional muy bajo , sobre todo si no se le añaden vitaminas, tiene poca grasa pero sí muchos azúcares (aunque suelen ser los presentes de forma natural en el arroz y no se le añaden). En comparación, la leche de vaca tiene muchos más nutrientes.

¿Se puede dar leche de arroz a un bebé?

Ahora que sabes lo que contiene la leche de arroz , entenderás que la respuesta es no: no se puede alimentar a un bebé, que necesita una cantidad altísima de nutrientes, con leche de arroz. En efecto, en 2017 una pareja de padres belgas fueron condenados por la muerte de su hijo de seis meses, que falleció por desnutrición derivada de la ingesta exclusiva de leche vegetal . La leche de arroz, la bebida que encontramos en el supermercado y que tomamos con los cereales por la mañana, no contiene ninguno de los nutrientes imprescindibles para el crecimiento de un recién nacido .

Por otra parte, las bebidas vegetales no se consideran aptas para niños menores de un año, al igual que la leche de vaca, por lo que es bueno seguir con la lactancia o, en su defecto, confiar en las fórmulas del mercado aptas para niños de pocos meses.

Fórmula de leche a base de arroz

La leche de arroz, sin embargo , puede presentar una excelente alternativa para todos aquellos niños, incluso lactantes , que son alérgicos a la leche o a las proteínas de soja. De hecho, existen varios productos elaborados por marcas especializadas en leches artificiales que aprovechan las proteínas hidrolizadas de arroz , y actúan perfectamente como alimento para los bebés.

Pero cuidado: es un tipo de leche que se da a los niños por consejo del pediatra, y no por razones distintas como una elección ética. Los bebés y los recién nacidos se alimentan de leche y la necesitan para crecer, para desarrollar funciones cognitivas y físicas: por este motivo, la leche de arroz especialmente diseñada para bebés solo debe administrarse en caso de necesidad real.