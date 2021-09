Método Ramzi para conocer el sexo del bebé: Qué es, cómo se aplica y qué fiabilidad tiene. Si estás esperando un bebé y deseas saber si vas a tener un niño o una niña, puede que desees conocer un poco más sobre el llamado método Ramzi que por lo visto analiza la posición de la placenta para averiguar el sexo del bebé.

Método Ramzi para conocer el sexo del bebé: Qué es, cómo se aplica y qué fiabilidad tiene

Conocer el sexo del bebé es uno de los primeros deseos de los futuros padres pero antes de decir si es niño o niña hay que esperar al menos la semana 15 de embarazo. ¿Pero y si hubiera una manera de averiguar primero el sexo del bebé? Para responder a esta pregunta existen muchas teorías entre las que se encuentra el calendario chino y la más popular en este momento: el llamado «Método Ramzi». ¿Pero es confiable?

¿Qué es el método Ramzi?

El Dr. Saam Ramzi Ismali ha desarrollado una teoría (el llamado método Ramzi ) según la cual el sexo del feto podría determinarse a las 6 semanas de embarazo.

La teoría sostiene que la posición de la placenta, o trofoblasto, puede definir el sexo fetal desde las seis semanas por ultrasonido. Si la placenta se está desarrollando en el lado izquierdo , el sexo es femenino . Si se está desarrollando correctamente , el sexo es masculino .

¿Cuáles son los fundamentos del método Ramzi?

Según el estudio que el presunto Dr. Ramzi dice haber realizado para desarrollar su método, más de 5.000 mujeres se sometieron a ecografías en dos periodos de gestación diferentes: la sexta y la decimonovena semana.

A las 6 semanas de embarazo se determinó el sexo del bebé. El 22% de las ecografías fueron vaginales versus el 78% transabdominales, y dieron los mismos resultados en la semana 19 en el 99% de los casos. Al nacer, el 100% de los resultados de la ecografía en la semana 19 se confirmaron.

Las ecografías habrían confirmado que existe una clara correspondencia entre la posición de la placenta y el sexo del feto (varón si está a la derecha, mujer a la izquierda). Y como decimos el método resultaría ser cierto en el 98-99% de los casos. Un porcentaje elevado que, sin embargo, ha suscitado algunas dudas.

El estudio que fue motivo de un artículo publicado en ObGyn.net en 2011, de hecho, tiene muchas deficiencias y no aporta ninguna evidencia científica sobre la demostrabilidad de la teoría. Tampoco se incluye el nombre del autor u organización que formuló la teoría, y la atribución del mismo al Dr. Saad Ramzi Ismail parece arbitraria.

No se sabe exactamente quién es ni dónde se puede encontrar. Además existen también dudas sobre la confiabilidad del la página web donde se dio a conocer el método ya que se presenta como una «comunidad de médicos especialistas» sin ser, sin embargo, una revista científica revisada por varios autores.

Esto significa que los artículos de investigación publicados no son evaluados por otros especialistas médicos y científicos para establecer su validez científica. Por tanto, se cuestiona la confirmación científica y la consiguiente fiabilidad.

Por supuesto, este método no se usa en todas partes. Si bien la determinación del sexo puede ser importante para algunas enfermedades, no es la máxima prioridad para los ecografistas.

¿Es fiable el método Ramzi?

El método de Ramzi no ha sido confirmado por otros estudios ni su estudio se ha publicado nunca en una revista médica. No hay signos externos de sexo hasta alrededor de las 9 semanas de embarazo, y los genitales diferenciados no se pueden ver claramente hasta alrededor de las 15 semanas. En consecuencia, muchos ginecólogos rechazan por completo la validez del método de Ramzi, que no puede considerarse más que una «curiosidad».

Por otro lado, sí que existe una publicación científica australiana, disponible en la revista “ Ultrasound in Obstetrics & Gynecology ”, que demuestra la invalidez del método Ramzi . El estudio mostró que no existe correspondencia entre la posición de la placenta y el sexo del feto.

Las principales organizaciones de profesionales médicos, incluido el Congreso Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), no otorgan credibilidad alguna al Método Ramzi. El Dr. Jason Retzke, que trabaja en el Centro de Salud de Ohio y se especializa en medicina materno-fetal , confirma la incertidumbre del supuesto método.

Incluso en España, la opinión de los especialistas es casi unívoca. Es necesario respetar los períodos correctos de embriogénesis en los que el embrión crece, se convierte en feto y comienza a formar sus genitales. Un primer diagnóstico mediante ecografía solo es posible a partir de la semana 16 , cuando la probabilidad de identificar correctamente el sexo fetal es del 99%.

En el período anterior, la probabilidad de identificar correctamente el sexo del feto es del 75% a la semana 12 y del 95% al ​​comienzo de la semana 14.

Método Ramzi: lo que piensa la comunidad científica

La comunidad científica internacional es muy escéptica sobre el Método Ramzi y no le da ningún valor para la determinación del sexo con ecografía placentaria precoz.

El papel de la posición de la placenta en la predicción del sexo fetal, por lo tanto, no es un indicador temprano del sexo del feto.

El estudio australiano se realizó en 277 mujeres con embarazos únicos no complejos mediante ecografías de rutina durante las primeras semanas de gestación. Al observar el tubérculo genital (el único capaz de «mostrar» el sexo del feto) y la posición de la placenta, se ha demostrado que el Método Ramzi no es confiable . Y su validez es aproximadamente equivalente a la cara o cruz de lanzar una moneda.

De los 277 fetos analizados con ultrasonido, 159 eran niñas y 118 eran niños. La evaluación de la posición de la placenta mostró que la placenta estaba localizada:

en la línea media en 78 casos (28%);

en el lado derecho en 89 casos (de los cuales 45 varones equivalen al 51%);

en el lado izquierdo en 110 casos (de los cuales 63 mujeres equivalen al 57%).

De este modo, se confirmó la debilidad de la relación entre la posición de la placenta y el sexo del bebé .

¿Cuáles son los mejores métodos científicamente probados para determinar el sexo del feto?

Para estar seguro del sexo del feto existen dos pruebas clínicas específicas que pueden determinarlo, que pertenecen al conjunto de pruebas prenatales. Las pruebas que pueden detectar el sexo del feto son: