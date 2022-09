Embarazo ectópico: ¿Cómo se descubre y qué puede pasar?

Cuando se desea un embarazo, existen una serie de signos que nunca deben subestimarse. Si la mujer nota pequeñas pérdidas de sangre oscura y dolores en el abdomen, debe acudir al ginecólogo. Estas campanas de alarma, de hecho, podrían (aunque no necesariamente) indicar la presencia de un embarazo ectópico, un problema que, si se descuida, corre el riesgo de volverse peligroso. Veamos por qué.

¿Qué es el embarazo ectópico?

Como su nombre lo indica, el embarazo ectópico es un embarazo que ocurre fuera del útero. En la práctica, en este caso el óvulo fecundado no anida en su ubicación natural, el útero, sino en otro lugar: en la mayoría de los casos en una de las dos trompas de Falopio, los dos conductos que conectan el útero con los ovarios. Por lo general, este problema se resuelve naturalmente o se trata dentro de las primeras semanas de gestación, pero a veces se descubre con cierto retraso. En estos casos, puede ocasionar graves consecuencias, como hemorragia interna, rotura del órgano sobre el que se implanta, extracción del útero o trompa.

¿Cómo sabes que tienes un embarazo ectópico?

Desafortunadamente, el embarazo ectópico no causa los mismos síntomas estandarizados en todas las mujeres. De hecho, a menudo es «silencioso» y comienza a manifestarse después de algún tiempo. Evidentemente, provoca el cese del flujo menstrual, pero esta señal no siempre es suficiente para que se levanten las antenas: no pocas veces, de hecho, la mujer sospecha que está embarazada solo después de algunas semanas o, en cualquier caso, no se somete a un ultrasonido inmediatamente, el único examen que puede identificar el problema con certeza.

Sin embargo, hay algunas señales de alerta que no se deben ignorar. En primer lugar, las pequeñas pérdidas de sangre oscura, que en algunos casos se acompañan de un dolor agudo en el abdomen, similar a la menstruación. También tener cuidado con los episodios aislados de dolor lateral en la parte inferior del abdomen. También pueden aparecer tensión en los senos, dolor de espalda, náuseas.

¿Cómo evitar un embarazo ectópico?

Desafortunadamente, esta no es una condición prevenible de ninguna manera. Hasta la fecha, ni siquiera se conocen las causas exactas. Se sabe que los embarazos ectópicos son más frecuentes en mujeres mayores de 35-40 años y que ya han tenido este tipo de embarazos. Parece que las infecciones que afectan a las trompas, las anomalías congénitas, la cirugía abdominal previa, la presencia de dispositivos intrauterinos con fines anticonceptivos, el uso de determinados fármacos , el tabaquismo aumentan el riesgo.

Embarazo ectópico: ¿qué hacer?

En la mayoría de los casos, el embarazo ectópico se resuelve por sí solo en las primeras semanas a través de un aborto espontáneo. Si el problema se descubre antes de la resolución espontánea, hay varias formas de proceder. Cuando la situación está bajo control y no existen riesgos particulares, especialmente si los valores de la «hormona del embarazo» Beta-HCG son bajos, se puede decidir monitorear a la mujer permaneciendo en «espera vigilante» por el probable espontáneo que se produzca el aborto. En caso contrario se puede decidir administrar un fármaco capaz de detener el crecimiento del embrión o intervenir quirúrgicamente.