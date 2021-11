El conocimiento, las experiencias, nuestras emociones comienzan en la vida intrauterina. Durante el embarazo de la mujer, y día tras día el feto adquiere una serie de habilidades que le permiten interactuar con el entorno que lo rodea. Descubramos ahora las extraordinarias habilidades del bebé en el útero

Las extraordinarias habilidades del bebé en el útero

Ya en la octava semana de gestación el desarrollo del feto es algo sorprendente ya que el tacto comienza a desarrollarse. Pero no solo eso, los primeros receptores sensoriales aparecen cerca de la boca siendo esta la primera zona sensible del feto. No es casualidad que sea muy común ver en las ecografías al niño que se lleva las manos a la boca. En las próximas semanas, los receptores aparecerán en la cara, las manos y los pies y hacia la vigésimo octava semana de gestación en el resto del cuerpo.

Gusto y oído

Las papilas gustativas, por otro lado, maduran en el segundo trimestre del embarazo, al igual que el sentido del olfato; esto permite que el feto perciba el sabor del líquido amniótico y su olor, que cambia según lo que come su madre. Después del nacimiento perderemos esta última capacidad y ya no seremos capaces de distinguir olores si nos sumergimos bajo el agua.

Entre la vigésima y la trigésima semana de gestación, la audición, ya desarrollada previamente pero no completamente, se refina.

El feto está inmerso en un universo de sonidos, constantemente arrullado por el sonido de los latidos del corazón de la madre, por su voz, por el sonido de sus pulmones que también respiran por él, por el gorgoteo de los órganos abdominales. Escucha las voces de las personas que se acercan a la barriga, oye los ruidos externos y todo esto lo hace sentir vivo y lo prepara muy paulatinamente para la vida extrauterina.

La vista

La vista es el último sentido en desarrollarse; a partir de la vigésimo sexta semana de gestación, el feto percibe la luz como una ligera nube dorada que se filtra hacia el vientre, especialmente cuando la madre está expuesta al sol, distinguiéndola de la oscuridad. Al nacer, puede ver con bastante claridad hasta una distancia de 20 cm, que es la distancia entre sus ojos y el rostro de la persona que lo sostiene. Sin embargo, pasarán meses antes de que la vista sea comparable a la de un adulto.

A medida que se acerca la recta final del embarazo, el bebé en el útero es competente e interactuará con nosotros cada vez más. Debemos escucharlo, valorarlo, involucrarlo. Habla con tu bebé, tócalo, intenta establecer un vínculo con él ya desde dentro del vientre. Todavía no lo ves, pero está allí, listo para conocerte.