Cuando una mujer está embarazada, una de las cosas más comunes que le pueden ocurrir es que tropiece o sencillamente pierda el equilibrio, cayéndose al suelo y golpeándose una parte del cuerpo. ¿Es peligroso? Depende de la caída, pero si estás embarazada tienes que prestar atención a algunos elementos. Os hablamos ahora de las caídas durante el embarazo, cuándo es peligroso y qué se debe hacer.

Caídas durante el embarazo, cuándo es peligroso y qué se debe hacer

Las caídas en las embarazadas es algo bastante popular, especialmente en mujeres embarazadas que llegan al tercer trimestre. Todo es por culpa del peso de la barriga que puede hacer caer a la mujer al suelo.

Si ocurre tal evento, ¿qué hacer? ¿Puedes estar seguro o es necesario acudir al médico ?

Caída en el embarazo: ¿qué hacer de inmediato?

Si una mujer se cae, debe comprobar de primera mano que está bien . Dependiendo de la caída, que puede ser menor o no, pueden surgir hematomas o fracturas. En cualquier caso, es difícil que el niño sufra el golpe.

En caso de una caída durante el embarazo, en la mayoría de los casos, no es necesario hacer mucho , o absolutamente nada, porque el bebé está protegido por el útero materno , que actúa como cuna, por el líquido amniótico, que actúa como amortiguador, y por los huesos de la pelvis , que contienen su «hogar».

Por tanto, puedes estar tranquila, además del dolor personal, porque el bebé está en el entorno más protegido e ideal para que esté bien: la barriga de su madre .

Caída en el embarazo: cuando mantener la calma

No hay necesidad de inquietarse durante la gestación, incluso en caso de caída, aunque es comprensible que una mujer, y sus seres queridos, sientan aprensión y ansiedad. Puedes estar tranquila y serena si no notas algunas señales que, incluso en ausencia de una caída, pueden llegar a ser de alarma.

En el último trimestre es fácil caerse y perder el equilibrio , pero a menos que te golpees la barriga directamente y con fuerza, no es necesario que hagas mucho. Si el bebé se está moviendo y puedes sentir los movimientos fetales como de costumbre, si no notas ninguna pérdida de sangre o secreción clara, lo que puede sugerir una ruptura del saco amniótico, si no tienes contracciones dolorosas , todo es normal.

En el caso de que surja alguno de estos signos, vale la pena acudir al hospital para una revisión . Corresponderá al personal médico verificar y determinar el curso natural de la gestación.

Por otro lado, si golpeas un borde, haces un movimiento brusco o piensas que estás aplastando al bebé , quizás poniéndote en una posición boca abajo, no tienes que preocuparte.

Caída en el embarazo: los posibles riesgos

Los posibles riesgos están relacionados principalmente con una caída del embarazo realmente grave y luego con un golpe directo en el vientre . Por ejemplo, en el caso de una pérdida de equilibrio, especialmente durante las últimas semanas, por lo tanto, en el noveno mes , es posible caer hacia adelante, sin poder extender las manos hacia adelante para protegerse y caer de bruces.

La reacción puede resultar en una serie de eventualidades, como:

ruptura temprana del saco amniótico;

desprendimiento de placenta , si notas pérdida de sangre roja.

Ambas situaciones pueden conducir a un parto prematuro por lo que será necesario acudir al médico de inmediato.