Son peligrosos: Los 7 alimentos que nunca debes darle a tu bebé

La alimentación de tu bebé es muy importante para su salud y desarrollo. Por eso, debes tener cuidado con lo que le ofreces, especialmente durante los primeros años de vida. Hay algunos alimentos que pueden ser perjudiciales para tu pequeño, ya sea por el riesgo de alergias, asfixia, intoxicación o problemas digestivos. A continuación, te contamos cuáles son los 7 alimentos que no debes darle a tu bebé y por qué.

Antes de introducir cualquier alimento nuevo en la dieta de tu bebé, consulta con tu pediatra. Él o ella te indicará cuándo y cómo hacerlo, según las necesidades y el ritmo de tu hijo o hija.

Los 7 alimentos que nunca debes darle a tu bebé

Recuerda que cada bebé es diferente y que lo que le va bien a uno puede no ser adecuado para otro. Además, respeta las señales de hambre y saciedad de tu bebé y no le obligues a comer más de lo que quiere.

Miel

La miel es un alimento dulce y natural que tiene muchos beneficios para la salud. Sin embargo, no es recomendable para los bebés menores de un año, ya que puede contener esporas de una bacteria llamada Clostridium botulinum. Esta bacteria produce una toxina que causa el botulismo infantil, una enfermedad grave que afecta al sistema nervioso y puede provocar parálisis muscular, dificultad para respirar y hasta la muerte. Por eso, evita darle miel a tu bebé, tanto pura como mezclada con otros alimentos o bebidas.

Leche de vaca

La leche de vaca es el alimento principal de los terneros, pero no es adecuada para los bebés humanos. La leche materna o la fórmula infantil son las únicas fuentes de leche que tu bebé necesita hasta los 12 meses de edad. La leche de vaca tiene una composición diferente a la leche humana y puede causar problemas como anemia, alergia, intolerancia a la lactosa o sobrecarga renal. Además, la leche de vaca no contiene todos los nutrientes que tu bebé necesita para crecer sano y fuerte. Por eso, no le des leche de vaca a tu bebé, ni siquiera diluida o cocinada.

Frutos secos

Los frutos secos son alimentos muy nutritivos y energéticos, pero también muy alergénicos y difíciles de masticar. Por eso, no debes darle frutos secos enteros a tu bebé, ya que puede atragantarse con ellos y sufrir una asfixia. Tampoco le des frutos secos picados o molidos, ya que pueden provocarle una reacción alérgica severa, con síntomas como urticaria, hinchazón, dificultad para respirar o shock anafiláctico. Si quieres introducir los frutos secos en la dieta de tu bebé, espera hasta que tenga al menos 3 años y hazlo bajo supervisión médica.

Pescado azul grande

El pescado es un alimento muy saludable que aporta proteínas, omega-3 y vitaminas a tu bebé. Sin embargo, no todos los pescados son iguales y algunos pueden ser perjudiciales para tu pequeño. Es el caso del pescado azul grande, como el atún, el pez espada, el tiburón o el marlín. Estos pescados pueden contener altos niveles de mercurio, un metal pesado que se acumula en el organismo y puede dañar el cerebro y el sistema nervioso de tu bebé. Por eso, no le des pescado azul grande a tu bebé, y opta por pescados más pequeños y de agua dulce, como el salmón, la trucha o la merluza.

Sal

La sal es un condimento que realza el sabor de los alimentos, pero también es una fuente de sodio, un mineral que regula la presión arterial y el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Sin embargo, el sodio en exceso puede ser perjudicial para la salud, especialmente para los bebés, que tienen unos riñones inmaduros y no pueden eliminarlo adecuadamente. El exceso de sodio puede causar hipertensión, retención de líquidos, deshidratación o daño renal. Por eso, no le añadas sal a la comida de tu bebé, ni le des alimentos procesados o envasados que contengan sal, como las sopas, las salsas, los embutidos o los quesos.

Azúcar

El azúcar es otro condimento que aporta dulzor a los alimentos, pero también es una fuente de calorías vacías, es decir, que no tienen ningún valor nutricional. El azúcar en exceso puede ser perjudicial para la salud, especialmente para los bebés, que tienen unas necesidades energéticas limitadas y una dentadura en formación. El exceso de azúcar puede causar obesidad, diabetes, caries o adicción. Por eso, no le añadas azúcar a la comida de tu bebé, ni le des alimentos que contengan azúcar, como los refrescos, los zumos, los cereales, los postres o los caramelos.

Huevos crudos o poco hechos

Los huevos son alimentos muy completos que aportan proteínas, grasas, vitaminas y minerales a tu bebé. Sin embargo, los huevos crudos o poco hechos pueden contener una bacteria llamada Salmonella, que puede causar una infección intestinal. Los síntomas de la salmonelosis son fiebre, dolor abdominal, diarrea, vómitos y deshidratación. Por eso, no le des huevos crudos o poco hechos a tu bebé, ni alimentos que los contengan, como la mayonesa, el merengue o el tiramisú. Si quieres darle huevos a tu bebé, asegúrate de que estén bien cocidos, tanto la clara como la yema.