El malvado zorro feroz, estreno interesante

Muchos son los padres que no dudan en acudir periódicamente al cine con sus hijos. Y es que consideran que no solo es una manera de pasar tiempo juntos sino también de divertirse y de crearles un hábito cultural desde la tierna infancia. Precisamente a todos esos adultos les puede resultar útil conocer un estreno interesante y diferente que llegará próximamente a la cartelera. Nos estamos refiriendo a la película “El malvado zorro feroz”.

Sigue leyendo y descubrirás todo sobre este filme.

“El malvado zorro feroz”

Bajo este título se encuentra una película de animación que viene a ser la adaptación cinematográfica del cómic homónimo que se encuentra escrito por Benjamin Renner. Cómic que ha obtenido el Prix de la Jeunesse del Festival de Angoulême 2016 y el Prix BD Fnac 2016.

El propio Renner y Patrick Imbert son los directores del filme, que se ha convertido en un verdadero éxito en Francia. Tanto la crítica como el público han avalado al citado largometraje que en solo dos semanas en cartel consiguió reunir a más de 300.000 espectadores.

Sinopsis

El humor es el principal elemento que ofrece esta película que gira en torno a los animales que viven en una campiña. En principio, todo podría creerse que es tranquilo y feliz en ese lugar. Sin embargo, la realidad es que se trata de un enclave realmente peculiar por los personajes que allí viven y es que son realmente singulares.

Buena muestra de eso es que juntos conviven un pato que quiere sustituir a Papa Noel o un conejo que se cree una cigüeña. No obstante, el protagonista no es otro que un zorro que, aunque quiere comportarse como tal, no podrá hacerlo y es que, en el momento, que decide demostrar lo “feroz” que es robando unos huevos algo sucede. ¿El qué? Que se producirá el nacimiento de los polluelos de esos huevos y él no podrá negarse en convertirse en la “madre” de esos polluelos, a los que criará con cariño y entrega.

Características esenciales de la película

Además de todo lo expuesto hasta el momento, es necesario conocer otros datos de interés acerca de este próximo estreno, entre los que podemos destacar los siguientes:

“El malvado zorro feroz” es una cinta de animación que se destaca, sobre todo, que es poco convencional.

Numerosos son los críticos que consideran que la película cuenta con todos los ingredientes para poder convertirse en una obra de culto.

La música ha sido creada por Robert Marcel Lepage mientras que el guion es obra del propio Benjamin Renner y Jean Regnaud.

mientras que el guion es obra del propio Benjamin Renner y Jean Regnaud. Esta película es la segunda que lleva a cabo Renner. Este logró un gran éxito con su anterior película de animación titulada “Ernest et Célestine”. Tanto es así que consiguió el Premio César a la Mejor Película de Animación en 2013 y también fue nominada a los prestigiosos Premios Oscar 2014 en la categoría de Mejor Película de Animación.

El filme tiene una duración de 79 minutos y se enmarca dentro del género de aventuras y comedia.

Una de las particularidades más interesantes de esta película es que su diseño artístico se ha realizado a acuarelas, algo realmente diferente y llamativo frente a la mayoría de largometrajes de dibujos animados que llegan a la cartelera.

El estreno

Si después de conocer todos estos datos tienes gran interés por la película y consideras que puede ser una buena alternativa para pasarlo bien con tus hijos, querrás saber cuándo se estrena en nuestro país. Pues bien, según la información ofrecida hasta el momento, tiene previsto llegar a la gran pantalla el próximo 27 de abril.

Por el momento estos son los datos más significativos que se han dado a conocer de “El malvado zorro feroz”. Síguenos en Facebook y podrás estar atento a este y a otros estrenos que llegarán próximamente para que los disfrutes en familia.