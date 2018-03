Una familia es echada del avión por el llanto de la hija

Hace unos días te dábamos a conocer la iniciativa que habían tenido unos padres que habían viajado en avión. Y es que optaron por regalarles unas bolsitas de gominolas y tapones para los oídos a los pasajeros como una manera de pedirles disculpas si su bebé lloraba durante el trayecto. Una previsión que, sin embargo, no ha tenido la familia que ha sido echada directamente de un vuelo por el llanto de la hija.

Sigue leyendo y conocerás toda la historia.

¿Dónde ha sucedido?

En el interior de un avión que realizaba el vuelo entre Chicago y Atlanta ha tenido lugar este caso que ha saltado rápidamente a los medios de comunicación. Y no solo eso, además se ha convertido en viral en las redes sociales.

Los protagonistas

Varios son los protagonistas de esta historia que, desde luego, hace reflexionar mucho acerca del mundo en el que vivimos:

Los tripulantes del avión , perteneciente a la compañía aérea Southwestern Airlines de Estados Unidos . Esos decidieron, con el protocolo en la mano, tomar la decisión de echar a la familia.

perteneciente a la . Esos decidieron, con el protocolo en la mano, tomar la decisión de echar a la familia. Los padres que viajaban con su hija de 2 años y que fueron expulsados del avión.

El llanto de la hija

Hace unos días fue cuando se produjo este hecho que ahora ha pasado a ser noticia. En concreto, lo que sucedió fue que la familia citada viajaba a Atlanta, lo hacía desde el aeropuerto de Chicago. Como el resto de pasajeros, los integrantes de aquella se sometieron a los pertinentes controles y después procedió el momento de hacerle frente al embarque.

En el instante que accedieron al interior del avión, la niña se puso a llorar porque quería ir sentada encima de las rodillas de su padre y no en el asiento que le correspondía. Una situación que hizo que una de las azafatas se dirigiera hacia el adulto para exponerle que debía conseguir calmar a su hija o tendrían que abandonar el viaje.

Ante eso, el padre le pide unos minutos a la tripulante para hablar y tranquilizar a la pequeña. Y lo consiguió, la menor se sentó en su asiento y se calmó.

La decisión de la tripulación

A pesar de que la niña había dejado de llorar, lo que es cierto es que la citada azafata se volvió a acercar a la familia, esta vez en compañía de otro tripulante. Ambos les expusieron que tenían que abandonar el avión, que no podrían viajar en ese vuelo.

Una decisión firme que incluso fue advertida por el piloto a través de los altavoces.

Los pasajeros defienden a la familia

Todos los datos que hemos contado hasta el momento son los que ha dado a conocer una de las pasajeras de ese vuelo, Alexis Armstrong. Mujer que no dudó en grabar en vídeo lo sucedido en el interior del avión y que luego lo subió a su perfil en la red social Facebook. De ahí que el caso se haya vuelto viral.

Esa fémina ha narrado que tras la expulsión de la familia, numerosos viajeros se manifestaron en contra de la decisión de los tripulantes. Les expusieron que era solo una niña y que, además, esta ya se había tranquilizado y había dejado de llorar. Sin embargo, la azafata les manifestó lo siguiente: “Tenemos permiso para despegar. Debemos entender la operación, desafortunadamente. Esto que hacen no está siendo útil. ¿Quieren ir a Atlanta? La decisión está tomada”. Es más, según cuenta la citada mujer la tripulante llegó a exponerles a varios pasajeros que si no dejaban de grabar y si no cesaban en sus quejas serían los siguientes en abandonar el vuelo.

Una situación complicada que se saldó de manera pacífica. Y es que los padres, en pro de no causar molestias a los pasajeros, optaron por coger sus cosas y salir del avión.

El comunicado de la aerolínea

Como hemos mencionado, el hecho de que esa viajera subiera el vídeo a Facebook ha propiciado que se convierta en un verdadero viral este caso. Y eso ha llevado a que la propia aerolínea se haya visto en la tesitura de tener que establecer un comunicado.

En ese documento anuncia, entre otras cosas, que la familia viajó a Atlanta en el siguiente vuelo y que tanto esta como el resto de viajeros del vuelo serían siempre bienvenidos en los aviones de la compañía.