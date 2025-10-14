Youba Sissokho da el salto a la política: el ‘León’ del boxeo mallorquín ficha por el Ayuntamiento de Palma

El ring deja paso a la política. Youba Sissokho Ndiaye, reconocido boxeador olímpico y actual presidente de la Federación Balear de Boxeo, da un paso más en su trayectoria personal y profesional al incorporarse al Ayuntamiento de Palma de la mano del alcalde Jaime Martínez. El deportista será el nuevo coordinador del Distrito de Llevant, un puesto desde el que buscará dinamizar los barrios más necesitados y promover la inclusión social a través del deporte y los valores.

Entre sus principales objetivos está fomentar la cohesión y revitalización de zonas como Son Gotleu, La Soledad y el Rafal, barrios con una destacada presencia de comunidades africanas —senegaleses, nigerianos y otros colectivos— y donde muchos jóvenes viven en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Sissokho, fiel a los principios que ha defendido dentro del cuadrilátero, centrará sus esfuerzos en proyectos que transmitan respeto, disciplina y sacrificio, valores que, según él, «pueden cambiar vidas tanto dentro como fuera del ring». Su experiencia como deportista y formador le convierte en una figura muy cercana a las realidades que ahora afrontará desde la gestión pública. El presidente de la Federación Balear de Boxeo, en declaraciones a OKBALEARES, se muestra muy contento y feliz por el nombramiento.

El ‘León’ que nunca se rinde

Nacido en Dakar (Senegal) hace 34 años, Youba Sissokho llegó a Mallorca con apenas seis meses de edad junto a su familia. Criado en la isla, pronto encontró en el boxeo una escuela de vida. Su constancia y talento lo llevaron a convertirse en uno de los referentes del boxeo español, representando a España en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ganándose el respeto dentro y fuera del deporte.

Apodado ‘El León”, Youba encarna el espíritu del esfuerzo y la superación. Su historia es la de quien lucha por sus sueños, pero también por los de los demás. En su nueva etapa, trasladará esa mentalidad a la política local, donde buscará estrechar la cooperación con las entidades ciudadanas y mejorar la respuesta de los servicios municipales ante las demandas vecinales.

Con este nombramiento, Palma gana a un referente del deporte y la integración, un hombre que conoce los barrios, sus retos y su gente, y que ahora cambia los guantes de boxeo por la gestión pública con un mismo propósito: seguir peleando por los suyos.