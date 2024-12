Vox cumple su amenaza y tumba los Presupuestos del Govern de Prohens

Hay que recordar que esta mañana en el Parlament la presidenta Marga Prohens y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, habían protagonizado un duro enfrentamiento al amenazar su partido con tumbar los presupuestos autonómicos si el PP deroga la treintena de enmiendas que aprobó por error y que implicaban la eliminación del catalán en la función pública y la recuperación del español en la enseñanza como lengua vehicular.

Manuela Cañadas ha acusado al Govern de «soberbia» al PP por creer que pueden engañarles para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025, a lo que la presidenta de las Islas, Marga Prohens, ha replicado que no permitirá «chantajes».

Así lo han dicho después de que Cañadas preguntara a la líder del Ejecutivo acerca de la previsible derogación de las 34 enmiendas de Vox a la ley de simplificación administrativa que el PP aprobó por «error» la semana pasada, y que implican, entre otras cosas, la eliminación del catalán en la función pública.

El conflicto entre el PP y Vox surgió el pasado martes cuando la formación de Marga Prohens votó por error a favor de una treintena de enmiendas de los de Abascal a la ley de simplificación administrativa. Eran enmiendas con las que el PP no estaba de acuerdo y que ya había anunciado a Vox que votaría en contra.

El PP se percató de forma inmediata del error y pidió repetir la votación a lo que Vox se opuso. En definitiva, que las enmiendas fueron aprobadas y entre ellas una que suprime el requisito del catalán para acceder a una plaza pública, otra para recuperar el español en la enseñanza, que vuelva a ser lengua vehicular, y otra por la que se permite construir viviendas en zonas naturales protegidas o en la franja de protección de costas.

El PP rechaza todas estas enmiendas y por ello anunció la aprobación de un decreto para suprimirlas y esto es lo que ha indignado a Vox.

Sobre el tema de la lengua, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado este martes, en el pleno del Parlament, que el Govern balear cree en un «bilingüismo cordial» y que el «error» del PP de aprobar más de 30 enmiendas de Vox en el dictamen del decreto ley de simplificación «se corregirá».

Costa se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Amanda Fernández, en la que ha reiterado que el aprobar las enmiendas de Vox al dictamen del decreto de simplificación fue un «error» del PP que desde este Govern «se corregirá» porque «ni PP ni Govern comparten dichas enmiendas».

En esta línea, Costa ha recordado que «desde el primer día, se ha dicho lo mismo, que cualquier ciudadano tiene y tendrá derecho a dirigirse y ser atendido en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de esta comunidad autónoma». Y, en materia educativa, ha añadido, «el marco tampoco ha cambiado: ley de normalización lingüística, decreto de mínimos, Constitución y Estatut d’Autonomia».

La diputada socialista Amanda Fernández ha pedido por su parte al vicepresidente del Govern y conseller que asuma la «responsabilidad» por un «error» que, en su opinión, es «muy grave» porque las 34 enmiendas de Vox aprobadas con los votos a favor del PP «atacan a la lengua y a la educación». «Si le hemos de arreglar la pifia tendría que hablar con nosotros y rebajar su tono chulesco, por el bien de la ciudadanía», ha recordado Fernández a Costa, instándole a «ser humilde y responsable». «Si no lo arregla no solo será incompetente, si no que será incompetente y, además, mentiroso», ha concluido.