Vox, PSOE y Més coinciden en que Prohens «no tiene ningún interés» en aprobar el techo de gasto
El PP da por perdida la votación "salvo sorpresa de última hora"
Vox, PSOE y Més per Mallorca han coincidido este lunes en que el Govern de Marga Prohens «no ha tenido ningún interés» en negociar la aprobación del techo de gasto y los Presupuestos autonómicos de 2026. Precisamente, el techo de gasto se votará en el pleno de este martes y el propio PP ha admitido que da la votación por perdida.
El grupo parlamentario de Vox votará en contra de la convalidación del techo de gasto y el PP, que no descarta hacer un último acercamiento, lo da por perdido «salvo sorpresa de última hora».
Así lo han confirmado este lunes los portavoces de Vox, Manuela Cañadas, y del PP, Sebastià Sagreras, en sus ruedas de prensa previas al pleno del Parlament en el que se debatirá la convalidación del techo de gasto.
«Hemos tenido una sola reunión, la semana pasada, y estamos pendientes de ver si hoy también se quieren reunir. Con el PP nunca se sabe, pero nosotros ahora mismo podemos decir que a esta hora estamos en el no», ha afirmado.
Aunque los ‘populares’ no les han convocado para volver a negociar sobre el tema, Cañadas se ha mostrado dispuesta a ello. «Estamos a la espera de que el PP pueda decirnos algo que para nosotros sea serio, que no sean mentiras ni estafas», ha dicho.
La portavoz ha recriminado que las dos últimas veces que se han visto ambos grupos parlamentarios ha sido por iniciativa suya, por lo que «no parece que hayan tenido muchas ganas de negociar».
«Saben perfectamente lo que queremos, que no nos cuenten historias», ha exclamado la diputada, quien ha reprochado a los ‘populares’ que estén en «campaña continúa» pese a quedar más de un año y medio para las elecciones.
Tanto el portavoz del PSOE, Iago Negueruela, como el de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, han considerado que el Govern nunca ha tenido intención de sacar adelante el techo de gasto.
«El PSIB ha intentado llegar a un acuerdo para que hubiese techo de gasto, pero el PP no ha negociado. Se ven las formas de un Govern que lo que busca es un no a su techo de gasto, que alguien nos tendrá que explicar, Ha sido una negociación para no llegar a un acuerdo», ha dicho el socialista.
Por su parte, ha insistido Negueruela, ha habido voluntad de llegar a acuerdos y prueba de ello es que sus exigencias eran cuestiones en materia económica que el mismo Ejecutivo había propuesto, como la subida del impuesto de turismo sostenible (ITS), del canon del agua y el gravamen a los ‘rent a car’.
Para Apesteguia, el debate que tendrá lugar este martes en el Parlament será «un teatro». «No sé cuál será el género que se representará, si será comedia o tragedia, pero en cualquier caso será un teatro», ha dicho.
A su parecer, ninguna de las tres partes implicadas en las negociaciones ha tenido nunca una intención real de sacar la medida adelante por motivos principalmente electoralistas.
«Mañana sospecho que llenaremos titulares pero que haremos un escaso servicio a la ciudadanía», ha reconocido.
No obstante, ha considerado que el hecho de que se tumbe el techo de gasto y –como ya adelantó el Govern– se prorroguen los presupuesto de este año «los servicios para la ciudadanía no se verán afectados.
«A estas horas, 24 horas antes de la votación, lo que puedo confirmar es que en estos momentos no tenemos los votos necesarios para aprobar el techo de gasto. Salvo sorpresa de última hora, que a veces la hay, el techo de gasto no saldrá adelante», ha admitido Sagreras (PP).
El portavoz ‘popular’ ha recordado que la semana pasada ya se descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE debido a su negativa a poder apoyar unos eventuales presupuestos para 2026, el paso siguiente al techo de gasto.
En cambio, ha contrapuesto, con Vox «continuaron los contactos» y estos se comprometieron a remitirle un documento con sus propuestas «que no ha llegado». «Podríamos decir que, en ciertos momentos, ha habido un poco de ‘ghosting’», ha ironizado.
Sagreras, aunque se ha escudado en la discreción con la que lleva su partido las negociaciones, se ha mostrado dispuesto a mantener nuevas reuniones a lo largo de esta tarde con la intención de poder llegar a un acuerdo.