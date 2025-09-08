Vox pide someter a una consulta popular la apertura de un nuevo centro de menas en Inca

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Inca, Fanny Blasco, ha anunciado que su grupo municipal presentará en el próximo Pleno que se celebrará este jueves, una moción para exigir la celebración de una consulta popular en la que los vecinos del municipio puedan pronunciarse sobre la instalación de un nuevo centro para menas e inmigrantes ilegales.

“En Inca ya contamos con más de ocho pisos y centros destinados a menas e inmigrantes ilegales, y ahora pretenden imponernos otro más, sin consultar a nadie. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que decidan por nosotros?”, ha manifestado Blasco.

Desde Vox se denuncia que las políticas del PP y del PSOE en materia migratoria solo han generado inseguridad, degradación de los barrios y un efecto llamada que enriquece a las mafias, mientras que quienes las promueven viven lejos de la realidad y no sufren las consecuencias.

“Los inqueros merecemos ser escuchados. Queremos decidir si aceptamos o no más centros en nuestro municipio. No más imposiciones. No más silencio. Es hora de decir basta”, ha afirmado Blasco.

La moción que se llevará al Pleno recoge dos acuerdos fundamentales:

El Pleno del Ayuntamiento de Inca expresa la necesidad de que se consulte a los vecinos sobre la instalación de un nuevo centro de menas o de acogida de inmigrantes ilegales en las inmediaciones del Puig de Santa Magdalena, así como de nuevos pisos tutelados, e insta al equipo de gobierno a iniciar los trámites necesarios para dicha consulta.

Exigir al Gobierno de la Nación que ponga fin a las políticas que fomentan el efecto llamada, cuya consecuencia es la llegada masiva de inmigrantes ilegales que disparan la inseguridad y ponen en riesgo la convivencia de nuestros municipios, imponiéndose además sin el menor respeto a la voluntad de los vecinos. Blasco ha recordado que Vox no aceptará que se tache de “acto humanitario y solidario” lo que en realidad es una imposición política.

“Si tan solidarios son, que lo hagan en Cataluña o en el País Vasco, comunidades que han quedado fuera de este reparto por intereses y réditos políticos. En Inca no queremos más centros de menas. Exigimos que se respete la voz de los vecinos y que se ponga fin a esta política irresponsable”, ha concluido la portavoz de Vox.