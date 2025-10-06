Vox deja de ser socio preferente del PP y se declara «oposición» a Marga Prohens en Baleares

Entre el desacuerdo con el PP en materia de lengua y las recientes votaciones tanto en comisión como en el Pleno del Parlament en sentidos distintos, se barruntaba un giro en el panorama político en Baleares. A preguntas de OKBALEARES, la portavoz de Vox en la cámara balear, Manuela Cañadas, ha asegurado: «Somos oposición». Y así se plasmará en su intervención de esta semana durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que arranca este martes.

Vox ha adelantado hoy que su intervención en el Debate de Política General que se celebrará este martes y miércoles hará un discurso de «oposición» al Govern de la popular Marga Prohens. Cañadas ha reivindicado que se comportarán como «un partido de oposición», pese a que al inicio de la legislatura llegaran a un pacto de investidura con el PP y que «la mayoría de los decretos» del Govern hayan salido adelante con el apoyo de Vox. Literalmente, la portavoz del partido de Santiago Abascal ha asegurado a preguntas de OKBALEARES, que «somos oposición».

De este modo, ha aclarado que estarán pendientes de la intervención que haga la presidenta del Govern, Marga Prohens, este martes pero en el borrador de su discurso ha detallado que tratarán aspectos como la inmigración, la vivienda o la lengua.

Cañadas ha exigido el cumplimiento de los puntos del Pacto de Presupuestos de 2025, por lo que ha vuelto a criticar el «bloqueo» del PP a la ley de Vox para conseguir la vehicularidad del castellano en la educación y ha pedido que se permita su debate en el Parlament.

Al hilo de lo sucedido la semana pasada, cuando se rechazó el decreto de proyectos estratégicos tramitado por el Govern, ha acusado al PP de «decir una cosa y la contraria en el mismo día» y de «precipitarse en las negociaciones». Además, ha resaltado que los votos de Vox «se hacen valer».