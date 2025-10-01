Clima de desconfianza total entre PP y Vox en Baleares con los Presupuestos en el aire

El Partido Popular perdió una votación importante este martes en el Parlament por el voto en contra de Vox, que durante mucho tiempo ha sido su socio estratégico esta legislatura hasta el punto que le apoyó en la probación de los Presupuestos de 2024 y 2025. Los reproches suben de tono con la presentación de los Presupuestos para 2026 a la vuelta de la esquina. «Vox no tiene una actitud fiable», ha criticado el PP de los de Abascal. Vox acusa a los ‘populares’ de «soberbia y prepotencia».

El PP ha reprochado a Vox su voto en contra a la convalidación del decreto ley de proyectos estratégicos a la que «se había comprometido» y ha considerado que sus razones para tumbarlo son «excusas de mal pagador».

«El motivo real son sus obsesiones lingüísticas», ha dicho el portavoz ‘popular’ en el Parlament, Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, en la que ha lamentado que el texto no saliera adelante.

A su criterio, la actitud de los de Santiago Abascal no fue la de «un partido fiable y riguroso», ya que Vox «se había comprometido» a apoyar el decreto el pasado mes de julio. De lo contrario, ha dicho Sagreras, no se hubiera llevado a Consell de Govern.

En relación con la proposición de ley de Vox para hacer efectiva la vehicularidad del castellano en las aulas, Segreras ha advertido a Vox que «quien retirará la ley será el PP» con su voto contrario a la admisión a trámite.

Vox, por su parte, ha asegurado que el Govern no consensuó el decreto ley de proyectos estratégicos, que fue derogado en el pleno de este martes con los votos en contra de Vox, y que la negativa del PP a admitir una ley para hacer efectiva la vehicularidad del castellano en la educación «no ha tenido nada que ver».

En declaraciones a los medios después de la Junta de Portavoces, la portavoz de los de Santiago Abascal en el Parlament, Manuela Cañadas, ha apuntado que su formación votó en contra del decreto porque contenía referencias a la Agenda 2030.

«Revisaremos el decreto punto por punto, si quieren aprobarlo tendrán que sentarse a hablar», ha dicho, acusando al Govern de «mentir» al señalar que el texto se había consensuado con Vox.

Preguntada por el proyecto de ley para incluir la vehicularidad del castellano en la educación, Cañadas ha cargado contra el PP por no querer admitir a trámite la iniciativa. «Se cierran en banda», ha afeado, agregando que si los ‘populares’ quieren aprobar iniciativas también tienen que permitir que salgan adelante las de Vox.

La portavoz ha asegurado que no retirarán el proyecto de ley «bajo ningún concepto» y ha reprochado al PP que «piense» que los diputados de Vox «son marionetas». Además, ha apuntado que si no se modifican diversas leyes, como la de normalización lingüística, la vehicularidad «es papel mojado».