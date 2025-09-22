El PP se planta y sugiere a Vox que presente un nuevo texto para vehicular el español en educación

La Proposición de Ley registrada por Vox hace una semana para la modificación de la Ley 1/2022 de Educación, con el objetivo de incluir el español como lengua vehicular y «empezar a devolver al sistema educativo balear la libertad, el equilibrio y la igualdad entre las dos lenguas oficiales», no llegará a tramitarse. El Partido Popular se mantiene firme y este lunes ha reafirmado que no habrá ni tramitación ni negociación sobre la base del texto presentado por los de Abascal. Los ‘populares’ sugieren a Vox que presente otro texto si quiere su apoyo.

El portavoz del PP balear, Sebastià Sagreras, ha descartado hoy aceptar la propuesta de Vox de aceptar su tramitación parlamentaria a cambio de negociar enmiendas que la suavicen. Una idea de Vox publicada el pasado sábado por OKBALEARES, según la cual Vox estaría abierto a aceptar enmiendas del Partido Popular a su polémico texto para introducir la vehicularidad del castellano en los centros educativos de Baleares. Sólo hay una condición: que el PP acepte la admisión a trámite de su Proposición de Ley registrada este lunes en el Parlament balear, algo a lo que el PP se opone a día de hoy.

El PP no se mueve de su sitio: no se acepta el texto y no se apoyará su tramitación. De hecho, ha invitado a Vox a presentar otra iniciativa pero que se circunscriba a la vehicularidad del español en los colegios de Baleares sobre la que sí estarían dispuestos a negociar.

Con la respuesta rotunda del PP, para que se cumple el punto de acuerdo sobre Presupuestos que suscribieron ambas formaciones, sólo se pueden dar ya dos escenarios. El primero, el que adelantó la semana pasada OKBALEARES: que el PP presente un texto alternativo, lo que ahora mismo es la opción que parece más probable. La segunda opción es que Vox atienda a la sugerencia de hoy de Sagreras, retire su texto, y presente otro que le PP se avenga a apoyar.