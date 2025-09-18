El PP presentará un texto alternativo al de Vox para hacer vehicular el español en la educación balear

El Partido Popular preparará un texto alternativo al registrado por Vox para introducir el español como lengua vehicular en la educación balear, según ha podido saber OKBALEARES. A día de hoy, la postura del PP es clara: evitará que la propuesta de Vox sea admitida a trámite por el Parlament.

Esta decisión obliga al partido de Marga Prohens a presentar un documento alternativo que permita cumplir el pacto con los de Santiago Abascal y que hizo posible la aprobación de los Presupuestos autonómicos de este año.

Se elaborará en breve un documento que cumpla con el compromiso con Vox pero que no supondrá modificación alguna ni en el decreto de mínimos ni en la autonomía de los centros educativos ni en la Ley de Normalización Lingüística. Será, por tanto, un texto «de compromiso» pero mucho menos ambicioso que el registrado esta semana por el Grupo Parlamentario de Vox.

OKBALEARES también ha podido saber que el PP sí negociaría con Vox el formato legislativo para la tramitación de su documento alternativo. El presentado este lunes por Vox es una Proposición de Ley. Prohens se avendría a encontrar un formato pactado con Vox.

El partido que preside Gabriel Le Senne en Baleares registró el lunes en el Parlamento de las Islas Baleares una Proposición de Ley para la modificación de la Ley 1/2022 de Educación, con el objetivo de incluir el español como lengua vehicular y «empezar a devolver al sistema educativo balear la libertad, el equilibrio y la igualdad entre las dos lenguas oficiales».

Las posiciones están tan alejadas que será necesario algún tipo de negociación para encontrar una fórmula satisfactoria para ambas formaciones que permita cumplir el acuerdo firmado este mes de mayo. A día de hoy, las negociaciones no se han iniciado y el PP se dispone a elaborar en breve un texto alternativo al de Vox.