Vox se abre a aceptar enmiendas del PP balear a su propuesta para vehicular el español en los colegios

Fuentes del partido de Santiago Abascal han adelantado a OKBALEARES que Vox está abierto a aceptar enmiendas del Partido Popular a su polémico texto para introducir la vehicularidad del castellano en los centros educativos de Baleares. Sólo hay una condición: que el PP acepte la admisión a trámite de su Proposición de Ley registrada este lunes en el Parlament balear, algo a lo que el PP se opone a día de hoy.

Las conversaciones entre ambas formaciones ya han comenzado en modo informal, paso previo a la negociación. El Partido Popular de Marga Prohens mostró esta semana su rechazo claro a la Proposición de Ley con la que Vox pretende implementar la vehicularidad del español en los centros públicos de Baleares. Se traspasan las líneas rojas del PP por lo que la formación mayoritaria en el Parlament bloqueará incluso su tramitación parlamentaria.

Ante esta postura, OKBALEARES ha podido saber de fuentes del propio grupo parlamentario de Vox en Baleares que los impulsores del texto registrado se avendrían a aceptar enmiendas del PP si éste acepta la tramitación de la Proposición de Ley, algo que daría recorrido mediático a la propuesta de Vox.

A día de hoy, el PP prevé elaborar en breve un documento que cumpla con el compromiso con Vox pero que no supondrá modificación alguna ni en el decreto de mínimos ni en la autonomía de los centros educativos ni en la Ley de Normalización Lingüística. Será, por tanto, un texto «de compromiso» pero mucho menos ambicioso que el registrado esta semana por el Grupo Parlamentario de Vox.

Eso es precisamente lo que los diputados del partido de Abascal quieren evitar. Prefieren negociar enmiendas a su texto pero desde la base del registrado el pasado lunes. Una solución que daría recorrido mediático a la propuesta.

Las negociaciones aún no han comenzado pero OKBALEARES puede confirmar que, informalmente, Vox ya ha traslado al PP su voluntad de aceptar enmiendas si los ‘populares’ admiten que se tramite su propuesta en el Parlament.