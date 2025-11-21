Vecinos de Palma logran detener a un violento atracador marroquí tras robar 6.000 euros a un ciudadano

Lo que parecía una tarde tranquila en una zona comercial de Palma se convirtió en un verdadero escenario de miedo y violencia cuando un hombre de origen marroquí, de 33 años, intentó robar cerca de 6.000 euros a un ciudadano desprevenido. A priori, un simple robo se transformó en un violento enfrentamiento que dejó a la víctima con heridas en el rostro y al barrio conmocionado.

Según informaron fuentes policiales, el presunto ladrón se acercó a la víctima con la excusa de pedir un cigarro. Pero en un instante, mientras la víctima bajaba la guardia, el delincuente metió la mano en su bolsillo y le arrebató un sobre con cerca de 6.000 euros y un teléfono móvil. La rapidez del ataque sorprendió a todos los transeúntes, que observaron cómo el hombre intentaba huir entre la multitud.

Sin embargo, la víctima reaccionó con valentía y no dejó que el ladrón escapara. Lo alcanzó a los pocos metros y se produjo una acalorada disputa. En su desesperada huida, el agresor no dudó en golpear a la víctima y amenazarlo de muerte, gritándole con violencia: «¡Suéltame o te pincho y te mato!». La escena, descrita por testigos, fue de auténtico pánico: la víctima sangraba del rostro y varios peatones se acercaron para ayudarla mientras el ladrón intentaba zafarse.

Gracias a la rápida intervención de los ciudadanos, que retuvieron al hombre hasta la llegada de la Policía Nacional, se logró impedir que el robo terminara en tragedia. Durante el cacheo policial, se recuperaron cerca de 3.900 euros en efectivo, que fueron reconocidos inmediatamente por la víctima. El resto del dinero también fue recuperado y entregado a su legítimo propietario.

Agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional confirmaron la detención del presunto autor, quien fue trasladado a dependencias policiales para continuar con las investigaciones. La víctima, que sufrió heridas en la cara, requirió asistencia sanitaria y se encuentra fuera de peligro.

Los vecinos del barrio expresaron su indignación y preocupación por este tipo de actos violentos en plena vía pública. «Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir aquí, en plena calle comercial, a plena luz del día», comentaba uno de los testigos.

Este incidente deja en evidencia la valentía de ciudadanos comunes que no dudan en actuar frente a la delincuencia y la importancia de la rápida intervención policial en casos de violencia urbana. La Policía Nacional continúa investigando para determinar si el detenido podría estar implicado en otros robos recientes en la ciudad.