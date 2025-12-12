El PP exige que Marc Pons «no se esconda ni un minuto más» tras señalar la UCO sus contactos con Koldo

El coordinador general del PP de Baleares y portavoz del partido en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha exigido este viernes a Marc Pons «explicaciones claras y urgentes» después de conocerse que la UCO incluye al ex conseller socialista y actual portavoz adjunto del PSOE en la Cámara balear en sus informes del caso hidrocarburos.

«La trama Koldo vuelve a golpear de lleno al PSOE en Baleares», ha afirmado Sagreras, tras confirmarse que Pons actuó como supuesto intermediario entre Koldo García y la entonces vicepresidenta y ahora comisaria europea Teresa Ribera, para impulsar una licencia vinculada a Víctor de Aldama, uno de los principales nombres de la trama, según el informe.

«Pons no se puede esconder ni un minuto más. Tiene la obligación de explicar qué hacía, con quién se reunía y por qué intervenía en expedientes tan sensibles como los de hidrocarburos. Los ciudadanos merecen saber la verdad», ha añadido Sagreras.

El ‘popular’ ha exigido que Pons detalle «qué contactos mantuvo exactamente con Koldo García, cuántas veces recibió peticiones similares y qué gestiones concretas realizó para empresas vinculadas a Aldama».

Además, ha destacado que los informes de la Guardia Civil ya recogían mensajes y reuniones concertadas entre Pons y Koldo, con expresiones «tan reveladoras como el «qué miedo me das» enviado por el propio exconseller socialista».

Sagreras ha subrayado que la nueva documentación de la UCO «confirma un patrón preocupante, dirigentes socialistas de Baleares involucrados en decisiones clave, favores administrativos y contactos opacos que ahora la Justicia está analizando».

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira al diputado socialista, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, ex consejero de Francina Armengol y actual diputado en Baleares, Marc Pons. Los agentes han incorporado a la investigación judicial, conocida como operación hidrocarburos, nuevas referencias sobre el político balear.

El documento, fechado el 3 de diciembre, detalla comunicaciones entre Marc Pons y Koldo García durante la etapa en que el político menorquín ejercía como jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según el informe, los investigadores han identificado dos episodios de interacción entre García —antiguo colaborador del exministro José Luis Ábalos— y Pons, ocurridos entre abril y julio de 2021, coincidiendo con la tramitación de la licencia que necesitaba Villafuel, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, para operar en el sector de los hidrocarburos.