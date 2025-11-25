Uno de los asesinos de Fede Dorcaz, el modelo afincado en Mallorca, estuvo dos veces en prisión en 2024

La policía mexicana ha arrestado a dos de los autores del asesinato a tiros del modelo y cantante argentino afincado en Mallorca, Fede Dorcaz. Se trata de los jóvenes Andy A. y Geovanni J., ambos de tan sólo 18 años de edad y que actualmente se encuentran en prisión preventiva a la espera del juicio por un delito de homicidio doloso.

Según se puede ver en el vídeo propiedad del periodista mexicano Carlos Jiménez, los dos presuntos asesinos ya han pasado a disposición judicial por el violento asalto a Fede Dorcaz, cuyo cuerpo fue repatriado a Argentina. Los agentes siguen buscando a los otros dos involucrados en el crimen.

Geovanni fue arrestado en su casa de La Cañada, situada en la Alcaldía Álvaro Obregón, de la que sale esposado vistiendo un pijama de balones de fútbol y acompañado de una mujer que también ha sido detenida.

De Andy ha trascendido su pasado criminal. En 2024 fue detenido hasta dos veces por cometer robos en los meses de febrero y julio, aunque en ambas ocasiones quedó en libertad al poco tiempo. Este es su tercer arresto, ahora por el homicidio del cantante y modelo el pasado 9 de octubre.

Tal y como ha informado OKBALEARES, la Fiscalía de Ciudad de México apunta ahora a un posible ataque directo como causa del homicidio. Esta nueva hipótesis se baraja seriamente después de que los investigadores visionaran las imágenes captadas por una cámara de vigilancia pública en la que se ve a los asesinos bajándose de sus motocicletas con la única intención de matarle y escapar rápidamente del lugar.

Todo apunta a que fue un ataque premeditado ya que, según ha declarado en el programa Siéntese Quien Pueda (Univision) el publicista del cantante y modelo, Otto Rojas, Fede Dorcaz grabó y difundió el vídeo de un asalto en Polanco, una colonia de la Ciudad de México, varios días antes de su asesinato.

Esta nueva hipótesis plantea que los hombres que arrebataron la vida de Dorcaz lo asaltaron violentamente para vengarse de él. «Efectivamente, grabó un asalto unos días antes, tenía el video y lo difundió, pero lo bajó a los pocos minutos de sus redes sociales», manifestó su publicista.

«Sus enemigos, quienes supieron que posteó este video, lo fueron a amedrentar, consiguiendo lamentablemente su muerte», apuntó la presentadora del programa Siéntese Quien Pueda.

Fede Dorcaz, cuyo nombre real era Federico Ezequiel Dorcazberro, fue asesinado el 9 de octubre de 2025 mientras circulaba en su vehículo por el Anillo Periférico, en la colonia Ampliación Daniel Garza. Según la investigación, tres motocicletas bloquearon su camino y varios individuos armados descendieron y efectuaron varios disparos que acabaron con la vida del artista antes de huir en una de las motocicletas.

Fede Dorcaz, nacido en Mar del Plata, había forjado una destacada carrera internacional. Tras vivir en la isla, fue imagen de Giorgio Armani durante tres años antes de dedicarse por completo a la música. El artista, que había llegado a Mallorca siendo apenas un adolescente, comenzó su carrera en la isla con tan solo 14 años, alcanzando el reconocimiento internacional Su sencillo Tú marcó una nueva etapa artística que lo llevó a presentarse en escenarios como la Arena Monterrey y los Premios Juventud 2025 en Panamá.