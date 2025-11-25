Fede Dorcaz, el modelo afincado en Mallorca, grabó y difundió un vídeo de un asalto días antes de su muerte

El modelo y cantante argentino afincado en Mallorca, Fede Dorcaz, murió tiroteado en Ciudad de México por Andy N. y Geovanni N, los dos hombres acusados de estar detrás del asesinato y que ahora se encuentran en prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio.

Aunque al principio se apuntó a un posible asalto para robarle, la Fiscalía de Ciudad de México apunta ahora a un posible ataque directo como causa del homicidio. Esta nueva hipótesis se baraja después de que los investigadores visionaran las imágenes captadas por una cámara de vigilancia pública en la que se ve a los asesinos bajándose de sus motocicletas con la única intención de matarle y escapar rápidamente del lugar.

Este ataque pudo ser premeditado ya que, según ha declarado en el programa Siéntese Quien Pueda (Univision) el publicista del cantante y modelo, Otto Rojas, Fede Dorcaz grabó y difundió el vídeo de un asalto en Polanco, una colonia de la Ciudad de México, varios días antes de su asesinato.

Esta nueva hipótesis plantea que los hombres que arrebataron la vida de Dorcaz lo asaltaron violentamente para vengarse de él. «Efectivamente, grabó un asalto unos días antes, tenía el video y lo difundió, pero lo bajó a los pocos minutos de sus redes sociales», manifestó su publicista.

«Sus enemigos, quienes supieron que posteó este video, lo fueron a amedrentar, consiguiendo lamentablemente su muerte», apuntó la presentadora del programa Siéntese Quien Pueda.

Fede Dorcaz, cuyo nombre real era Federico Ezequiel Dorcazberro, fue asesinado el 9 de octubre de 2025 mientras circulaba en su vehículo por el Anillo Periférico, en la colonia Ampliación Daniel Garza. Según la investigación, tres motocicletas bloquearon su camino y varios individuos armados descendieron y efectuaron varios disparos que acabaron con la vida del artista antes de huir en una de las motocicletas.

Ahora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha informado de la detención de dos hombres presuntamente implicados en el asesinato. Según el comunicado oficial, los detenidos fueron identificados como Andy N. y Geovanni N.. La Fiscalía logró su vinculación a proceso por un delito de homicidio doloso, con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Andy N. fue arrestado el 17 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras una persecución relacionada con un aviso ciudadano por robo a transeúnte. Geovanni N. fue detenido el 20 de noviembre en operativos llevados a cabo en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, donde también se incautó un arma de fuego y varios teléfonos móviles.

Fede Dorcaz, nacido en Mar del Plata, había forjado una destacada carrera internacional. Tras vivir en la isla, fue imagen de Giorgio Armani durante tres años antes de dedicarse por completo a la música. El artista, que había llegado a Mallorca siendo apenas un adolescente, comenzó su carrera en la isla con tan solo 14 años, alcanzando el reconocimiento internacional Su sencillo Tú marcó una nueva etapa artística que lo llevó a presentarse en escenarios como la Arena Monterrey y los Premios Juventud 2025 en Panamá.