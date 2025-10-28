Una turista británica enloquecida en Magaluf: destroza la habitación del hotel y tira la tele por el balcón

Alcohol y drogas. Una combinación letal para una joven turista británica que tras coger una cogorza como un piano y consumir sustancias estupefacientes, enloqueció y se puso a destrozar la habitación del hotel, arrancar la nevera, armarios, coger la televisión y lanzarla por el balcón. La conocida localidad turística de Magaluf, en Mallorca, volvió a ser escenario de un episodio digno de una película el pasado viernes, cuando una turista británica protagonizó una escena de auténtica locura en un hotel de la zona.

La Guardia Civil de Calvià tuvo que intervenir de urgencia tras recibir el aviso de que una persona estaba causando destrozos en una habitación y lanzando objetos por la ventana a plena luz del día.

Al llegar al establecimiento, los agentes de la Benemérita se encontraron con un panorama desolador. La habitación, que había sido alquilada por una mujer de 29 años, presentaba signos evidentes de destrozo: la puerta del armario arrancada de cuajo, la nevera tirada por el suelo y el televisor -sí, el televisor- había sido arrojado violentamente por la ventana, cayendo sobre una terraza inferior y dejando a los huéspedes de los pisos bajos en estado de shock.

Según relataron testigos, momentos antes se escuchaban fuertes golpes y gritos provenientes del interior. Cuando los funcionarios policiales entraron, encontraron a la mujer sentada en la cama, hablando sola, con la mirada perdida y en un evidente estado de alteración, aparentemente bajo los efectos combinados del alcohol y otras sustancias. «Tenía los ojos vidriosos, no respondía a lo que le decían… parecía en otro mundo», comentó uno de los trabajadores del hotel visiblemente impresionado.

La mujer, lejos de calmarse ante la presencia de la Guardia Civil, se resistió con violencia, profiriendo gritos e insultos hacia los agentes, que tuvieron que actuar con rapidez para reducirla. Finalmente, fue detenida como presunta autora de un delito de daños y trasladada a los calabozos, donde pasó la noche bajo custodia policial.

A la mañana siguiente, la joven fue puesta a disposición judicial en los Juzgados de Vía Alemania, en Palma. El juez decretó su libertad con cargos, aunque le impuso el depósito de una cantidad económica como fianza por los cuantiosos daños ocasionados en la habitación.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que el hotel estudian reclamar una indemnización por los desperfectos, que podrían ascender a varios miles de euros. Mientras tanto, el suceso ha generado un nuevo debate sobre el turismo descontrolado que cada temporada sacude las calles y hoteles de Magaluf, una zona que sigue siendo tristemente famosa por los excesos de algunos visitantes.

«Es increíble, cada verano pasa algo parecido. Parece que algunos vienen a Magaluf a perder la cabeza», comentaba un vecino indignado. Una vez más, Magaluf se convierte en el epicentro del desfase, fiesta, droga y alcohol para miles de jóvenes británicos.