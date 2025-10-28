Muere Tom, el trabajador más querido del Hotel Samos de Magaluf

El histórico Hotel Samos de Magaluf (Mallorca) está de luto. Tom, uno de sus trabajadores más queridos por sus compañeros y clientes del establecimiento, ha fallecido hace unos días de forma repentina después de más de 10 años trabajando de forma incansable y siendo el rostro «familiar» del hotel.

Tom era la primera persona con la que se encontraban los huéspedes al llegar. Desde recepción, era el encargado de dar la bienvenida a los clientes de una forma «tranquila y serena» para asegurarse de que todo el mundo disfrutara de su estancia en el Hotel Samos.

El establecimiento hotelero ha afirmado en un emotivo mensaje publicado en redes sociales que Tom «no sólo era un enorme ser de bondad, sino que también una persona maravillosa con la que trabajar, con su eterna sonrisa radiante y siempre con tiempo para todos».

Y es que Tom siempre destacó por su calidez humana, su cercanía con la gente y su amabilidad que siempre llevaba por delante aunque tuviera un mal día. La pérdida de este trabajador ha causado gran conmoción entre la gente del hotel, quienes ya han expresado que «lo extrañamos muchísimo y sentimos su ausencia en todas partes».

Tom desarrolló firmeza y disciplina durante muchos años como militar en la Marina Real Británica, de ahí que años más tarde pudiera trabajar con tanta virtud como guardia de seguridad en el Hotel Samos durante más de una década.

«Lo echaremos de menos más de lo que podemos expresar con palabras»

El equipo del hotel situado en la localidad turística de Magaluf ha enviado su «más sentido pésame» a su esposa Laly y a su hijo Jerry. «No podemos imaginar lo difícil que debe ser este momento para ellos».

Para preservar la memoria de Tom, el establecimiento ha abierto un crowdfunding para cualquiera, sea o no cliente del hotel, que quiera hacer un donativo a la familia del fallecido. Por el momento, ya hay más de 700 euros recaudados.