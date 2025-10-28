Traición en la oficina: una empleada de Manacor estafa 80.000 €, manipula contratos y se queda el dinero

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a una mujer, de origen español, como presunta autora de delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental, tras haberse apropiado de más de 80.000 euros de la empresa en la que trabajaba durante 2024 y 2025.

Según informaron las autoridades, la investigada aprovechaba su puesto de trabajo para facilitar a los clientes cuentas bancarias ajenas a la empresa, quedándose con el dinero de las transferencias. Además, duplicaba contratos: entregaba al cliente el contrato original y a la empresa uno con menos días, obligando al cliente a pagar en efectivo y apropiándose de la diferencia.

La mujer también utilizó su posición para extraer dinero de las cuentas de la empresa sin autorización y emplear la tarjeta de la compañía para gastos personales. En un caso extremo, llegó a vender un vehículo propiedad de la empresa sin permiso ni realizar el trámite de cambio de titularidad, quedándose con el dinero de la venta.

Durante la investigación, el propietario de la empresa entregó hasta 20 documentos firmados por la trabajadora en los que reconocía la apropiación del dinero y se comprometía a devolverlo, sin que hasta la fecha se haya producido ninguna devolución. Incluso llegó a admitir haber falsificado un contrato para apropiarse de fondos de esa actividad.

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Manacor continúa con las diligencias, mientras la detenida enfrenta posibles cargos penales por estafa, apropiación indebida y falsedad documental, delitos que podrían derivar en sanciones económicas y prisión.