El temporal de lluvia y viento deja 109 incidencias en Baleares, con Menorca y Mallorca entre las zonas más afectadas

El temporal de lluvia y viento que afecta a Baleares ha dejado un total de 109 incidencias gestionadas por el Centro de Coordinación de Emergencias de Baleares hasta las 10.00 horas de este viernes. Los principales problemas están relacionados con la caída de árboles, desprendimientos, obstáculos en las carreteras e interrupciones de servicios básicos.

Mallorca ha contabilizado 41 incidencias, mientras que Menorca concentra el mayor número, con 48, según los datos facilitados por Emergencias. En Mallorca, Manacor ha sido el municipio con más actuaciones, con 11, seguido de Felanitx, con 10. Las localidades de Calvià y Sant Llorenç han registrado tres incidencias cada una.

En Menorca, la actividad se ha concentrado especialmente en Maó, con 24 incidencias, seguida de Alaior, con 11, y Sant Lluís, con seis. Ibiza ha acumulado 15 actuaciones, seis de ellas en Sant Josep y cuatro en Santa Eulària, mientras que Formentera ha registrado tres.

Entre las incidencias comunicadas destacan las 49 caídas de árboles, que constituyen el principal tipo de actuación realizada por los servicios de emergencia. También se han contabilizado 14 desprendimientos de elementos urbanos y nueve interrupciones de servicios básicos.

El temporal también ha provocado nueve incidencias relacionadas con obstáculos o líquidos en la calzada, seis riesgos de desprendimientos y seis casos de embarcaciones a la deriva. A ello se suman dos inundaciones en edificios o establecimientos, además de inundaciones en la vía pública, accidentes de tráfico, personas en peligro en el mar y varios incendios de distinta tipología.

Pese a que buena parte de las incidencias ya habían sido atendidas a primera hora de este viernes, 30 permanecían todavía abiertas. Entre ellas figuran seis interrupciones de servicios básicos localizadas en Formentera, Alaior, Sant Llorenç y Maó, siete desprendimientos de elementos urbanos, 14 caídas de árboles y un incendio.

Los Bomberos de Mallorca han tenido que intervenir en diferentes puntos de la isla para retirar árboles y ramas que habían caído como consecuencia de las fuertes rachas de viento. Entre las zonas en las que se han llevado a cabo actuaciones figuran Son Ferrer, en Calvià; Manacor; Felanitx; S’Illot; Cala Pi, en Llucmajor, y el Camí de Can Patró, también en Manacor.

La distribución de las incidencias refleja el impacto desigual del episodio meteorológico en las distintas islas, con especial incidencia en Menorca y determinados municipios de Mallorca. Los servicios de emergencia mantienen el seguimiento de las actuaciones pendientes mientras continúan las condiciones adversas asociadas al temporal.

Ante la posibilidad de nuevas incidencias, se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en las zonas donde pueda haber árboles, ramas u otros elementos desprendidos, así como en aquellos puntos susceptibles de acumulaciones de agua.