‘Un tal Cèsar’ o la historia de Roma contada entre carcajadas

La temporada de otoño del Teatre del Mar nos acercaba uno de los títulos de la trilogía, Un tal, que la compañía gerundense Cascai Teatre dedica a la programación escolar, sin que ello suponga ahuyentar, por definición, al público adulto. Todo lo contrario. El proyecto combina humor inteligente, de tono fresco, con una elemental lección de historia capaz de enganchar a los chicos de ESO, aunque reserva para los adultos ese tono irreverente que suele acompañar al espectáculo construido a partir de la interacción con el patio de butacas. Todo ello conecta perfectamente con la idea original de enseñar, de manera que el impecable clown Marcel Tomàs casi de inmediato nos invita a jugar con la historia del Imperio romano, vista desde la actualidad.

La propuesta parte de unas ruinas romanas que podrían ser arrasadas por un proyecto de construcción de un resort. Recordemos que, en nuestro día a día, suele ser habitual que los constructores sopesen arramblar con todo si la multa es económicamente asumible y permite que el proyecto no se demore en exceso.

De ahí que el punto de partida sea el encuentro entre un arqueólogo (Tomàs) y un operario de la construcción (Toni Escribano), que, para más señas, es gallego, algo inherente a la xenofobia catalana, que desde tiempos lejanos ha fijado en el inmigrante gallego la diana de sus burlas. Viene de antiguo, incluso de los tiempos de la dictadura, y lo digo porque, estudiando en Madrid, allá por los años 70 y con Franco vivo, coincidí con un catalán y un gallego en un bar. De entrada hubo buen rollo, hasta llegar a las presentaciones.

Anyway. El asunto es que, en la representación, ambos son antagonistas, con los papeles cuidadosamente definidos para mayor lucimiento de Tomàs en su permanente y disparatado encuentro con Escribano. Los personajes que desfilan por Un tal Cèsar no dejan de ser tópicos fácilmente identificables a través de nombres propios en boca de todos, como Julio César, Cleopatra, Marco Antonio y Bruto. Nos sorprenden dos guiños cinematográficos: uno a cuenta de Astérix —excelente y conseguida la recreación visual del personaje— y otro a la película de Charles Chaplin de 1940, El gran dictador, con la bola del mundo, cada vez más voluminosa, recorriendo el patio de butacas, el público entregado al juego cómplice y las carcajadas.

El guion es perfecto y mantiene al aforo entregado a la trama, como cabe imaginar que ocurre asimismo en las aulas de ESO. Aunque es un tipo de juego de complicidades que a veces pone en guardia al espectador, menos dado a subirse al escenario. En el pasado, los espontáneos que aceptaban subir a las tablas estaban previamente pactados y parece ser que, hoy en día, todo se fía al estricto juego de las improvisaciones sobrevenidas. Ciertamente arriesgado.

Recuerdo que, cuando La Fura dels Baus vino al Auditòrium de Palma para representar Boris Godunov, después de la función coincidí en un pub con algunos de los actores. Para ponernos en situación, el tema gira en torno a la toma de rehenes por parte de un comando checheno en el año 2002, en el Teatro Dubrovka de Moscú. La puesta en escena era bestialmente hiperrealista. Yo estaba en la barra escribiendo la crítica cuando entraron los de La Fura. De inmediato surgió la posibilidad de entablar conversación y me comentaron que, pese a la crudeza de algunas escenas que implicaban directamente al público, su máxima era no llegar a crear una tensión excesiva, pues, de lo contrario, se acabó.

Lo comento por el abuso que, a veces, cometen los bufones al inquietar al público presente con sus interacciones impuestas porque sí. Es cierto que entre el público hay personas predispuestas a la exhibición, pero esta no es una actitud unánime. En cambio, sí puede darse en las aulas, porque forma parte de la conducta común del alumnado, incluidos los traumas —que los hay— entre los más tímidos.

Dicho lo cual, Un tal Cèsar, de Cascai Teatre, invadió de carcajadas la sala sin mayores consecuencias porque, efectivamente, era un divertimento, sin más. La trilogía ESO de Cascai Teatre se completa con Un tal Quixote y Un tal Shakespeare. Fueron 80 minutos placenteros. Desde luego. Y, en su condición de relatos históricos, lo cierto es que están bien estructurados.