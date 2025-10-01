Sant Jordi o Constància, rivales del Mallorca en la Copa del Rey

Sant Jordi, de División de Honor Preferente, o Constància, de Tercera Federación, se perfilan como los rivales del Mallorca en su primera intervención en la Copa del Rey. El sorteo se efectuará el próximo lunes en la sede de la Federación Española, pero se aplicarán criterios de proximidad geográfica en las dos primeras rondas, por lo que con toda seguridad el equipo de Arrasate se enfrentará a un rival de su misma Comunidad Autónoma. Si se opta por el de menor categoría, en consecuencia, sería el Sant Jordi si éste supera la eliminatoria que le enfrenta al Lourdes, y en el que parte con ventaja tras haber ganado 1-0 en la ida disputado en el Municipal de Sant Jordi. En caso contrario, habría que ir a Inca a verse las caras con el Constància.

A falta de lo que suceda con el Sant Jordi, ya hay cinco clubes baleares en el bombo de la primera eliminatoria: Real Mallorca (Primera División), UD Ibiza (Primera Federación), Atlético Baleares y Poblense (Segunda Federación) y Constància (Tercera Federación). El tope serían seis.

Salvo que queden todos los equipos de Baleares eliminados en la primera ronda, el Mallorca tiene garantizado no moverse de la Comunidad Autónoma en las dos primeras eliminatorias, ya que la segunda será también por proximidad geográfica. Por de pronto, sin embargo, hay que superar de entrada el debut, en el que se va a enfrentar a un rival, ya sea el Sant Jordi o el Constància, que lo va a poner todo de su parte ya que se verá ante un equipo de Primera División.

La Copa del Rey fue una espina que le quedó clavada el año anterior a Jagoba Arrasate, ya que el Mallorca resultó eliminado en su primera aparición, en enero, ante el Pontevedra, un equipo de Segunda RFEF que le humilló en su estadio de Pasarón derrotándole por tres goles a cero. Precisamente por eso el técnico vasco, que ha sido finalista de Copa con Osasuna, querrá poner toda la carne en el asador para avanzar cuantas más eliminatorias mejor.