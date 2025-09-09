Sánchez abrirá «en unos días» módulos para inmigrantes ilegales en los puertos de Ibiza y Formentera

Las obras de instalación por el Gobierno de Sánchez de espacios modulares para la acogida temporal de inmigrantes en tránsito en los puertos de Ibiza y Formentera avanzan a buen ritmo y, previsiblemente, estarán operativos en el plazo de unos días, una vez que se haya habilitado el interior de los mismos con las dependencias y el mobiliario estipulados en los respectivos proyectos.

Desde finales de la semana pasada se puede comprobar que el montaje del exterior de los recintos ya está prácticamente finalizado y, actualmente, sólo faltaría completar la distribución de los espacios interiores y su acondicionamiento para las funciones previstas. En este caso son las de primera atención y acogida provisional, en el caso de Botafoc, mientras que el de la Savina en Formentera se destinará a la custodia de los recién llegados por parte de la Guardia Civil antes de su traslado a Ibiza, para pasar a custodia de la Policía Nacional.

La instalación del puerto de Ibiza ocupa una extensión aproximada de 500 metros cuadrados, con una capacidad para la pernoctación de unas 120 personas, y la de Formentera, de unos 230 metros cuadrados, podrá albergar una veintena de personas. Ambas dispondrán de espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores, separados del resto de adultos, y estarán dotadas de los servicios de seguridad, higiene y climatización correspondientes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones financia estos proyectos con un presupuesto de emergencia de unos 6,7 millones de euros, que incluye una partida para ampliar el contrato con Cruz Roja, que presta la primera atención a estas personas.

Por otra parte, en las próximas semanas también se procederá a la instalación del espacio modular del puerto de Palma, que tendrá una superficie aproximada de 600 metros cuadrados y se destinará, igualmente, a albergar por unas horas a los inmigrantes llegados en patera que se desplazan a la Península, muchas de ellas para trasladarse a uno de los centros estatales del sistema de acogida del Gobierno de España.

Estación Marítima 3 del puerto de Palma

En el caso de Palma los meses de julio y agosto la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha habilitado la Estación Marítima número 3 (EM3) del puerto para alojar temporalmente a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad llegadas a las costas de Mallorca, como un paso previo a su traslado a la Península.

La Delegación del Gobierno asumió la contratación, a través de Cruz Roja, del reparto de comida y cena, así como del seguimiento del traslado. Esta atención no afecta al funcionamiento ni a la operatividad habitual del puerto y respondería, según la APB, a la necesidad de dar respuesta a la llegada de inmigrantes, garantizando una atención adecuada en situaciones de emergencia humanitaria.