Ya toca puntuar en San Sebastián. El Mallorca lleva tres partidos consecutivos rozando un resultado positivo en el Reale Arena, donde acumula tres 1-0 muy ajustados, dos en Liga y uno en Copa. Cada vez la balanza se ha inclinado del lado de la Real Sociedad por detalles como el gol legal anulado a Amath el año pasado por Ortiz Arias o el error de Reina hace dos en un disparo inofensivo de Lobete en el tiempo de descuento. Aguirre y sus jugadores están convencidos de que la racha se detendrá este sábado y a eso van hoy a Donosti, donde les espera un rival con varios lesionados y muchos jugadores cansados tras los últimos compromisos internacionales.

Take Kubo no jugó ni un solo minuto en el amistoso ante la Canadá de Larin el pasado viernes, pero sí disputó 81 minutos el martes ante Túnez. El ex delantero del Mallorca, además, ha tenido que afrontar un larguísimo viaje transoceánico desde Kobe, pero todo hace indicar que estará en un once del que se ausentarán jugadores como André Silva, Kieran Tierney o Merquelanz. Además, Barrenetxea está tocado y Zubimendi, Merino, Le Normand, Oyarzabal, Sadiq y Hamari Traoré vienen de jugar con sus selecciones. No hay que olvidar por otro lado que la Real Sociedad tiene partido de Champions la próxima semana ante el Benfica -en martes, además-, por lo que es bastante plausible que Imanol Alguacil decida reservar jugadores.

Mucha menos carga ha tenido el Mallorca. Más allá de Larin, que se marchó a Japón, pero la semana pasada, ni Rajkovic ni Muriqi han tenido minutos con sus selecciones. El kosovar, de hecho, sólo estuvo en el primer partido, y sin vestirse porque arrastraba una sanción. Aguirre debe hacer frente a las bajas de Sergi Darder, Maffeo y Raíllo por lesión, pero sin duda su plantilla llega al choque de hoy en muchas mejores condiciones físicas que la Real Sociedad aunque, por supuesto, nadie discute la enorme calidad de los jugadores donostiarras, que cuentan con uno de los mejores planteles de Primera División.

La amenaza, eso sí, viste de negro. Temor ante la pareja Figueroa Vázquez-Del Cerro Grande. Éste es el sentimiento que existe en el Mallorca tras conocerse la designación arbitral para el choque de esta noche en el Reale Arena ante la Real Sociedad. El equipo nunca ha ganado un partido de Primera División con el árbitro andaluz y esta temporada lleva ya dos penaltis en contra en las dos ocasiones en las que se ha encontrado con el colegiado madrileño en la Sala VOR, uno en Las Palmas y otro en Granada.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro, Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Aihen, Pablo Marin, Zubimendi, Zakharyan, Kubo, Brais Méndez y Carlos Fernández.

Mallorca: Rajkovic, Gio, Valjent, Nastasic, Van der Heyden, Lato, Antonio Sánchez, Samú Costa, Dani Rodríguez, Abdón y Muriqi.

Árbitros: Figueroa Vázquez (campo) y Del Cerro Grande (VAR).

Campo: Reale Arena (14.00 horas).