Temor ante la pareja Figueroa Vázquez-Del Cerro Grande. Éste es el sentimiento que existe en el Mallorca tras conocerse la designación arbitral para el choque de mañana en el Reale Arena ante la Real Sociedad. El equipo nunca ha ganado un partido de Primera División con el árbitro andaluz y esta temporada lleva ya dos penaltis en contra en las dos ocasiones en las que se ha encontrado con el colegiado madrileño en la Sala VOR, uno en Las Palmas y otro en Granada.

Tanto Figueroa Vázquez como Del Cerro Grande causan verdadero pavor en Son Moix. Y es que el palmarés del colegiado andaluz con el Mallorca es para echarse a temblar. Le ha dirigido en San Mamés ante el Athletic (2-0), en Vallecas ante el Rayo (3-1), en el Ciutat de Valencia ante el Levante (2-0), en Son Moix ante el Valencia (0-1) , la pasada temporada en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (4-1) y en Son Moix ante el Athletic (1-1) y ésta de nuevo ante el Athletic (0-0). Dos empates y cinco derrotas. El saldo no puede ser más desolador.

A Figueroa se le recuerda por el Mallorca-Athletic de la recta final del curso anterior. El partido, que se disputó en Son Moix el pasado dos de mayo, acabó con una verdadera trifulca cuando en el minuto 95 señaló penalti por manos de Galarreta. Las manos existieron, pero en la jugada precedente hubo otras del bilbaíno Adu Ares que obvió por completo. En el VAR estaba Estrada Fernández, pero no se supo nunca si llegó a advertirle y él no quiso ir a revisar la jugada o si no recibió ninguna indicación al respecto. Sea como sea, aquel empate evitó que el Mallorca pudiera pelear por jugar en Europa.

Del Cerro Grande, por su parte, no le va ni mucho menos a la zaga. Esta temporada el Mallorca se lo ha encontrado dos veces en la Sala VOR, ante Las Palmas y Granada, y en ambas ocasiones vio penalti en sendas acciones dentro del área bermellona, pero no era ni mucho menos algo circunstancial. En diciembre de 2019 protagonizó una de las decisiones más controvertidas al indicarle al árbitro que pitara penalti en un presunto pisotón de Baba ante el Sevilla. Y eso que ya veníamos de un gol que inicialmente concedió el colegiado, pero que invalidó Del Cerro desde el VAR por fuera de juego previo de Budimir.

Hay que recordar, por último, que ya el año pasado el Mallorca sufrió un arbitraje escandaloso en San Sebastián por parte de Ortiz Arias, que anuló el gol del empate de Amath aduciendo una falta previa.