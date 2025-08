Una película en español desata la furia contra el jefe de IB3 de los separatistas que callaron con su antecesor

Los independentistas de Més per Mallorca han iniciado una campaña de ataques al director general de la televisión pública IB3, Josep Codony, porque este sábado se emitió una película en español; en concreto, El Maestro Jardinero. A la crítica se han añadido los catalanistas de la Obra Cultural Baleares. Ambas organizaciones exigen una rectificación a Codony, que lleva apenas cinco meses en el cargo con los votos del PP y de Vox. Sin embargo, el anterior director, Albert Salas, que contó con los votos de PP, Vox y Més per Mallorca para su nombramiento, emitió durante su corto mandato de poco más de un año varias películas en español y no recibió ninguna campaña en su contra.

La Obra Cultura Balear (OCB) ha lamentado que «vuelven las películas en castellano a IB3» y ha pedido una «rectificación inmediata» a la dirección del ente público.

La OCB ha lamentado «la vuelta de las películas en castellano a IB3, que retorna a la época más oscura del gobierno Bauzá –en alusión al expresidente del Govern José Ramón Bauzá–«.

En este sentido, la Obra Cultural Balear ha acusado a la dirección de IB3 de «incumplir el Estatut d’Autonomia, la Ley de normalización lingüística, la Ley audiovisual de las Baleares, y, sobre todo, la Ley del Ente público de la Radiotelevisión de Baleares, que en el artículo 26.1 indica que «La programación del Ente Público de Radiotelevisión de las Baleares ha de cumplir las funciones de servicio público y ha de contribuir a la normalización de la lengua y la cultura propia de las Baleares. La lengua vehicular de toda la programación es el catalán, de acuerdo con lo que disponen el Estatut d’Autonomia de las Baleares y la Ley de normalización lingüística, todo respetando las modalidades lingüísticas propias de la lengua. Estos requisitos también son aplicables a la producción audiovisual del ente y de las empresas filiales prestadoras»».

Según declaraciones del presidente de la OCB, Antoni Llabrés, «IB3 no puede funcionar al margen de lo que marca la ley y una televisión autonómica no tiene ningún sentido si no tiene arraigo al territorio». «La apuesta lingüística de IB3 no es una opción, es un mandato que se tiene que cumplir y que tiene que ir en el sentido de reforzar la normalización lingüística de la lengua catalana», ha añadido, finalizando sus declaraciones afirmando que «no tiene ningún sentido que los ciudadanos de Baleares paguen un servicio que pueden encontrar en castellano en centenares de canales».

Més per Mallorca se ha sumado a la denuncia hecha por medios de comunicación y la Obra Cultural Balear (OCB) y ha exigido «el retorno inmediato del catalán» a todas las películas que emita IB3.

El coordinador de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, ha recordado que en Baleares hay 23 canales de televisión que emiten películas dobladas, y que hasta ahora 22 lo hacían en castellano y uno en catalán. Para el también portavoz parlamentario, que se decida eliminar esta garantía en el único canal que las ofrecía siempre en la lengua propia «supone un paso más en la cruzada de odio que tienen PP y Vox en contra del catalán; en contra de los derechos lingüísticos de los mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterers; en contra de todo aquello que caracteriza y hace ser quien son a los pueblos de Baleares».

Apesteguia ha añadido que «esta situación ya se produjo en el pasado; concretamente en el cuatrienio negro de 2011 a 2015, cuando Marga Prohens era la portavoz y defensora de las políticas de José Ramón Bauzá que ahora intenta resucitar a pesar de que reniegue de ellas públicamente».

Los ecosoberanistas han anunciado que pedirán la comparecencia del director general de IB3, Josep Codony, en el Parlament, y que si éste no «rectifica, pide disculpas y regresa al mandato legal de normalizar el catalán de forma inmediata» propondrán su reprobación. A pesar de que, según Apesteguia, «aun así Josep Codony no tiene talla de director general; en el pasado fue el ‘missus’ de José Ramón Bauzá en IB3, y ahora lo es de los planes conjuntos de Marga Prohens y Manuela Cañadas, que no suponen otra cosa que un bauzanismo 2.0».

OCB y Més per Mallorca aluden al Estatut de Autonomía y un supuesto incumplimiento del mismo. Sería, en este caso, el mismo incumplimiento el que protagonizó Albert Salas, que ya llegó a programar toda una serie de películas de James Bond en español. Los independentistas callaron entonces.

En varios episodios de la historia de IB3 se han emitido películas en español. El motivo principal es que no hay presupuesto para doblar películas y se emiten en catalán aquellas que han sido dobladas previamente por la catalana TV3. Eso sí, TV3 regala a IB3 la versión doblada pero tiene que emitir la película en primicia antes que la televisión balear. El actual directo, como ya hacía el anterior, optaron primero por ‘estrenar’ la película sin mirar si estaba en español o en catalán.