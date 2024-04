Prohens reduce un 25% los pacientes que llevaban más seis meses en lista de espera para operarse

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha reducido un 25% los pacientes que llevaban más seis meses en lista de espera para poder operarse, antes de cumplirse un año desde que en julio del pasado año, tomara posesión del cargo relevando a la hoy presidenta socialista del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Son algunos de los datos hechos hoy públicos en el foro dedicado al sistema sanitario de las Islas enmarcado en el ciclo El cambio que avanza celebrado este sábado en Casa Esment, en el barrio palmesano de Son Ferriol.

Prohens ha precisado ante los presentes que, desde finales del pasado año, hay en marcha un plan de abordaje integral para reducir las listas de espera, dotado con 45 millones de euros que ha permitido que aumente la actividad quirúrgica un 10% con respecto al año anterior, lo que supone 1.400 operaciones más que en el mismo periodo.

Unos guarismos que se han saldado con una reducción de casi un 25% de los pacientes que llevaban más de seis meses en lista de espera para una operación, «en una semana el tiempo de espera para una consulta, y en dos semanas, el tiempo para una operación”, ha apuntado la número uno del PP de Baleares.

La también presidenta del PP de Baleares, ha destacado el elevado grado de cumplimiento de los acuerdos del PP en materia de salud, a menos de 50 días para el primer aniversario del cambio de gobierno apoyado por los ciudadanos de Baleares en las pasadas elección autonómicas del 28 de mayo de 2023, que pusieron fin a ocho años de gobierno de Armengol.

La líder del PP balear ha valorado el hecho de que su gobierno «prioriza la gestión sanitaria», y «antepone la salud a la ideología y a los anuncios vacíos», tal y como prometieron que harían hace algo más de un año en campaña electoral, aunque ha pedido «no caer en la autocomplacencia» por todo lo conseguido allí donde gobiernan, y «seguir trabajando» hasta «que haya una equidad de todos los ciudadanos en la sanidad pública vivan donde vivan» y, también, «en el cuidado de los profesionales».

«Me comprometí a blindar el presupuesto destinado a Salud y no solo hemos cumplido con ello si no que hemos dedicado 115 millones de euros más que el año anterior llegando a los 2.345 millones de euros», ha recordado Prohens.

La presidenta balear también ha destacado su compromiso de reforzar la Atención Primaria «y le destinamos 75 millones de euros más que el año pasado».

«Además dije que la Salud Mental sería una prioridad para el Govern y, hoy, ya contamos con una dirección general específica con un aumento del 70% de la dotación económica destinada a esta parcela».

«En los primeros 50 días de gobierno pusimos en marcha la regulación de plazas de difícil y de muy difícil cobertura destinando 43 millones de euros cumpliendo con nuestra palabra de elaborar una estrategia de captación y fidelización de profesionales sanitarios» ha señalado Prohens que ha añadido que «en pocos meses nos ha permitido cubrir, por ejemplo, el servicio de oncología de Can Misses, en Ibiza, tras haber incorporado tres oncólogos más y haber captado 33 profesionales de especialidades deficitarias en todas las islas».

Por último, la presidenta Prohens ha explicado que «desde el Govern estamos negociando el desbloqueo de la carrera profesional sanitaria» ante los representantes de las 19 entidades del sector sanitario de Baleares.

«Estos son datos que indican que este plan está empezando a funcionar pero no estamos satisfechos aún y no podemos estarlo y no podemos dar un mensaje de autocomplacencia porque esta no es la postura del Govern ni será la del PP. Por ello, venimos a hablar de aquello que importa a los ciudadanos, y a mirar como podemos seguir mejorando porque este cambio que avanza es un cambio que no para. No pararemos de trabajar y si hay una Conselleria que se está dejando la piel en las dos vertientes, en ofrecer equidad en la sanidad pública a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y en cuidar de los profesionales, esta es la Conselleria de Salud», ha concluido.