Primera rebaja de impuestos del alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, tras superar los 100 días de la recién iniciada legislatura que entrará en vigor con los primeros presupuestos del gobierno municipal en 2024: rebaja al 18% de las plusvalías que subió nada menos que un 40% el ex primer edil socialista, José Hila, en junio de 2022. Subió este tributo al 25%.

Ahora el nuevo equipo de gobierno ha dado luz verde a la eliminación del incremento de este impuesto que pagan todos aquellos contribuyentes que venden una propiedad inmobiliaria o la reciben por una herencia. Un acuerdo que lleva el sello de Vox con quien el PP el pasado mes de septiembre firmó un acuerdo programático.

Un pacto de legislatura en el que se enmarca esta rebaja impositiva ahora acordada para su tramitación que estabiliza el actual gobierno municipal en solitario de Martínez, que cuenta con sólo 11 de los 29 concejales del salón de plenos, y que apuntalan desde la oposición los seis ediles de Vox.

La ordenanza fiscal reguladora del oficialmente conocido como Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana, fue modificada al alza por el anterior gobierno municipal, a consecuencia de la revisión catastral de 2012.

El grupo municipal del PP el 28 de febrero de 2022, estando entonces en la oposición, ya presentó una enmienda para la rebaja del tipo en este tributo, con el fin de no incrementarlo y mantenerlo en el 18% original, propuesta que fue rechazada por los socialistas y sus socios independentistas de Més y Podemos.

El ex concejal de Hacienda, Adrián García, justificó el aumento del gravamen del 18 al 25% porque no iba a suponer un incremento general de la recaudación para las arcas municipales, si bien de no haberlo subido, el montante total cobrado a los contribuyentes habría bajado.

Un alza impositiva que Vox rechaza porque, a juicio de esta formación, las modificaciones de impuestos que supongan una mayor carga fiscal para los ciudadanos «deben estar justificadas por necesidades de suficiencia presupuestaria debidamente cuantificadas y no sujetas a estimaciones”.

Por lo tanto, subrayan, «no tiene sentido incrementar un impuesto por una modificación en la fórmula del cálculo de la plusvalía debido a un cambio en la ley de Haciendas Locales, y aprovecharlo además para hacer efectivo un aumento de la carga fiscal».

El acuerdo alcanzado entre los dos partidos de centro derecha implica modificar la ordenanza fiscal reguladora de este tributo para reducir el tipo de gravamen para el ejercicio 2024.

Es la primera rebaja impositiva del nuevo gobierno de Palma pero no será la última.

En ese pacto suscrito entre ambos partidos el pasado mes de septiembre, figuran distintos compromisos en materia de hacienda y fiscalidad como la bonificación del IBI e IAE «tanto como sea posible» para favorecer actividades sociales, culturales, ampliación de plantilla o instalación de placas solares.

También se contempla, aunque no se pone fecha para ello, el eximir del cobro del IBI a los propietarios de viviendas okupadas o la reducción a la mitad (50%) del impuesto de construcción que pasaría del 2,6% al 1,3%.