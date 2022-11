El líder del PP de Palma, Jaime Martínez, presenta su «revolución fiscal» con rebajas en cuatro impuestos

El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este lunes su propuesta de «revolución fiscal» con rebajas en cuatro impuestos municipales. El plan del que será candidato a la Alcaldía de la capital balear en las elecciones de mayo de 2023 contempla deducciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Construcciones y el de Plusvalías.

La reforma que acometerá el PP incluye distintas bonificaciones en función del concepto y, entre otras, deducción del 50% al IBI de los edificios catalogados y del 95% al IBI Cultural, Social, VPO y de Alquiler Social. También contempla rebajar el 90% el IBI a las Familias Numerosas para la vivienda habitual; bonificación del 95% para los propietarios de inmuebles destinados al alquiler social; bonificación del 25% a quienes tengan puntos de recarga de vehículos en sus inmuebles y no sean obligatorios. Además, no se cobrará el IBI a los propietarios de viviendas okupadas.

En cuanto al IAE, contempla bonificaciones de entre el 25 y el 95% según el tipo de actividad. Y por lo que respecta a la plusvalía: se bonificará al 95% en las sucesiones entre padres e hijos, abuelos y nietos y cónyuges. También se bonificará al 95% en la transmisión de terrenos sobre los que se desarrollen actividades económicas de carácter social, cultural o patrimonial.

«Nuestra revolución fiscal beneficiará a las familias, atraerá inversión y transformará Palma. Los impuestos no pueden ser confiscatorios y la Administración no puede forrarse a costa de las rentas medias y bajas. Los palmesanos tienen que recuperar poder adquisitivo y dar facilidades para que emprendedores y empresas se asienten en nuestra ciudad. Palma necesita una política fiscal que no castigue a los ciudadanos y menos en estos tiempos de crisis e inflación. Por eso, bonificaremos el IBI, el IAE, el ICIO y la plusvalía», ha explicado Martínez.

El líder de los populares de Palma incluye todas estas propuestas de rebaja de impuestos en lo que ha denominado la Estrategia Palma 2035, que «contempla 20 proyectos tractores a medio y largo plazo para convertir la ciudad en un referente a nivel nacional e internacional». El dirigente ha detallado que son proyectos que no se enmarcan únicamente dentro de la próxima legislatura, sino que es una estrategia a 12 años vista.

«La cultura y el deporte serán los ejes sobre los que construiremos la Palma que queremos, pero también debemos asentar las bases para que nuestra ciudad vuelva a generar riqueza, por eso, me comprometo a liderar una verdadera revolución fiscal», ha explicado.

«Tenemos una estrategia para la cultura, el deporte, la vivienda, el turismo la sostenibilidad, la seguridad. Tenemos una estrategia para que Palma vuelva a ser la mejor ciudad del mundo para vivir», ha añadido el dirigente popular aspirante a la Alcaldía de Palma.

Martínez ha explicado que se trata de «20 proyectos tractores que contemplan la transformación que de verdad necesita Palma para los próximos 12 años y más. Un modelo que se asienta sobre dos ejes dinamizadores y de cambio como son la cultura y el deporte. Pilares sobre los que se moverán los proyectos de vivienda, urbanismo, infraestructuras, turismo, sostenibilidad, seguridad, limpieza y, por descontado, la revolución fiscal que necesita Palma».

«Devolveremos la red de museos municipales al centro de la actividad cultural, impulsaremos el sector en todas sus vertientes y promoveremos el turismo cultural, al igual que haremos con el deportivo. Convertiremos Son Moix en una ciudad deportiva de primer nivel y apostaremos por los deportistas palmesanos. Para ello, Palma debe volver a ser segura, por lo que dignificaremos la Policía Local y dotaremos a los servicios de emergencia de los recursos necesarios, lo mismo que haremos con Emaya, porque ahora nuestra ciudad está más sucia que nunca».

Otras propuestas de Jaime Martínez son la construcción de una red de aparcamientos subterráneos y una reforma profunda de la EMT. «Y por descontado, tenemos una estrategia para el urbanismo y la vivienda, por lo que desarrollaremos un Plan General de Ordenación Urbana que se adapte a la ciudad y al modelo que queremos», ha desgranado el presidente del PP.

Martínez ha hecho hincapié en que para lograr el cambio que Palma necesita, se deben asentar las bases para que la ciudad vuelva a generar riqueza y sea atractiva para las empresas.