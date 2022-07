Pimeco estudia la impugnación de la asamblea de Pimem donde fueron expulsados

El presidente de la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), Toni Fuster, ha informado, este lunes, de que el servicio jurídico de la asociación estudia impugnar la asamblea de Pimem, en la que fueron expulsados, por el incumplimiento de sus propios estatutos.

En rueda de prensa, Fuster ha señalado que, para empezar, no estaban invitados como socios de Pimem que eran en ese momento y, además, en el orden del día no constaba la votación sobre la expulsión de Pimeco, «algo que debería estar». «El servicio jurídico de Pimeco está estudiando si hay motivo para impugnar la asamblea de Pimem», ha destacado.

De este modo, desde Pimeco han subrayado que no consideran que estén fuera de Pimem. «Haremos todo lo que sea necesario. Estamos convencidos de que Pimeco no ha traspasado ninguna línea para la expulsión de Pimem», ha afirmado Fuster, quien ha aseverado que no se debe ninguna cuota: «No somos morosos».

Por el momento, Pimeco ha solicitado por escrito a Pimem las actas de esa asamblea, algo que tendrán en un plazo de dos semanas. Fuster ha subrayado que este tiempo es «una barbaridad» teniendo en cuenta el asunto que están tratando. «Deberían ser más rápidos y ágiles con un tema de esta importancia», ha considerado, informa Europa Press.

En su relato, ha indicado que Pimeco ha solicitado reunirse con Pimem en varias ocasiones, algo sobre lo que no han obtenido respuesta pese a los «años difíciles» por los que ha pasado el sector por las consecuencias de la pandemia.

Igualmente, el presidente de los comerciantes de Mallorca ha abundado en la constitución, en 2021, de Pimem-Comercio, algo que «sólo hace dividir más al sector». En este punto, se ha referido al presidente de Pimem, Jordi Mora, para asegurar que la creación de Pimem-Comercio «sólo hace dividir y no sumar».

En todo momento, Fuster ha asegurado que no se trata de un «ataque frontal» a Pimem porque no se sienten «rechazados ni enfadados». «Se trata de poner las cosas sobre la mesa, de ser transparentes y decir la verdad porque en estos últimos días se han dicho muchos comentarios», ha considerado.

Por ello, ha negado la supuesta morosidad de Pimeco con Pimem e incluso ha mostrado diversos documentos donde la Asociación de comerciantes de Mallorca proponían una cuota de 300 euros al año ya que tienen sus propios servicios jurídicos, administrativos y de prensa, algo sobre lo que «nunca» se obtuvo respuesta.

Con todo, Fuster ha subrayado que la representatividad del sector del comercio recae en Pimeco y Afedeco porque siguen formando parte de la mesa de negociación del convenio del comercio. «No queremos que el comercio esté dividido», ha indicado el presidente de Pimeco, para después recalcar: «Queremos un sector fuerte, unido y que no esté dividido».

Además, han trasmitido un mensaje de «tranquilidad» a los socios porque Pimeco estará «siempre en primera línea de fuego luchando para que el pequeño comercio de Mallorca tenga su voz», ha añadido Fuster.

Antes de acabar, Fuster ha agradecido el apoyo de Afedeco y ha indicado que son las «únicas patronales» que representan al sector antes las instituciones. Asimismo, ha insistido en que Pimem «no ha querido en ningún momento escuchar a la junta directiva de Pimeco» porque se quisieron reunir antes de la celebración de la asamblea pero no obtuvieron ninguna respuesta.